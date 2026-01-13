NBA: Magic-Star Franz Wagner hofft weiter auf Einsatz in Berlin

Basketballstar Franz Wagner tut alles, um sein Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin feiern zu können.

Basketballstar Franz Wagner darf weiterhin auf sein Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin hoffen.

"Mir geht es gut. Ich will heute ein gutes Training machen und gucken, wie der Fuß reagiert.

Und dann hoffe ich, dass ich Donnerstag spielen kann", sagte der Profi von Orlando Magic bei einer Pressekonferenz am Dienstag in der Hauptstadt.