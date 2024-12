NBA: Magic verlieren trotz nächster Wagner-Gala - Lakers-Krise spitzt sich zu

Trotz einer erneut starken Vorstellung von Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihre neunte Saisonniederlage kassiert. Die Krise bei den Lakers spitzt sich zu - trotz eines überragenden LeBron James.

Wagner kam in der Nacht zu Samstag in der Partie bei den Philadelphia 76ers auf 30 Punkte, konnte die 94:102-Pleite aber nicht verhindern. Für den 23-Jährigen war es das achte Spiel in dieser Saison mit 30 oder mehr Punkten.

Sein Bruder Moritz steuerte zwölf Zähler bei, Tristan da Silva blieb ohne Punkte. Orlando liegt als Dritter der Eastern Conference nach rund einem Viertel der Regular Season klar auf Play-off-Kurs.

NBA live: Übertragungen im Free-TV auf ProSieben MAXX, auf Joyn und im Livestream

Paul George war mit 21 Punkten bester Werfer der 76ers, die erst ihren sechsten Saisonsieg feierten. Joel Embiid fehlte Philadelphia weiterhin wegen Knieproblemen.

Im Topspiel setzte sich Titelverteidiger Boston Celtics angeführt von Jason Tatum mit 111:105 gegen die Milwaukee Bucks durch. Tatum steuerte 34 Punkte und zehn Rebounds zum Heimerfolg bei, Milwaukees Damian Lillard (31) und Giannis Antetokounmpo (30) stemmten sich vergeblich gegen die Niederlage.