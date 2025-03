NBA: Miete in Miami nicht gezahlt? Warriors-Star Jimmy Butler verklagt

Nach seinem unschönen Abgang bei den Heat sieht sich Warriors-Star Jimmy Butler mit einer Klage konfrontiert.

Nach einem Dauerzwist mit seinem Klub und dem folgenden Abschied Richtung Kalifornien ist das Kapitel Miami für Jimmy Butler wohl noch nicht beendet. Der NBA-Star wurde nun verklagt, weil er in Florida angeblich noch 260.000 Dollar Mitschulden hat. Dazu soll es im verlassenen Haus Schäden in Höhe von 127.000 Dollar geben.

Das Unternehmen Five Star Marketing and Promotions hat die Klage eingereicht, demnach stehen zwei Monatsmieten (je 130.000 Dollar) aus. Das Haus, in dem Butler vor seinem Wechsel zu den Golden State Warriors wohnte, hat fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer und soll zehn Millionen Dollar wert sein. Der Kläger fordert die Zahlung von insgesamt 257.282 US-Dollar und das Recht, Butlers Kaution in Höhe von 130.000 US-Dollar einzubehalten.

Der sechsmalige Allstar soll laut Klage auch die Schlösser ausgetauscht und dem Eigentümer keinen Schlüssel gegeben haben. Wegen ausgebliebener Wartungen am Pool und an der Klimaanlage hatte es im Haus offenbar Schimmelbildung gegeben, die den Austausch von Decken und Böden erforderlich machte.

Miami Heat hatte Butler Anfang des Jahres mehrfach suspendiert, unter anderem wegen teamschädigenden Verhaltens und eines verpassten Fluges. Anfang Februar war der 35-Jährige von der Franchise an die Warriors abgegeben worden.