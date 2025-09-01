NBA: Milwaukee Bucks statten Antetokounmpo-Bruder mit Jahres-Deal aus

Die Milwaukee Bucks versuchen alles daran zu setzen, um ihren Superstar Giannis Antetokounmpo zu halten. Dafür hat nun auch sein Bruder Thanasis einen neuen Vertrag beim NBA-Champion von 2021 bekommen.

von Malte Ahrens

In der NBA gibt es erste Entscheidungen um große Stars.

So haben die Milwaukee Bucks laut "ESPN" Thanasis Antetokounmpo zurück geholt und für ein Jahr unter Vertrag genommen. Dafür bezahlen sie ihm demnach garantierte 2,9 Millionen US-Dollar. Er ist der Bruder von Franchise-Superstar Giannis Antetokounmpo.

Zusammen spielten beide bereits von 2019-2024 bei den Bucks. Durch eine Verletzung an der Achillessehne bekam Thanasis für die vergangene Saison aber keinen neuen Vertrag beim NBA-Cup-Sieger von 2024.