Zeichen für Verbleib von Superstar Giannis Antetokounmpo
NBA: Milwaukee Bucks statten Antetokounmpo-Bruder mit Jahres-Deal aus
- Veröffentlicht: 01.09.2025
- 13:41 Uhr
- Malte Ahrens
Die Milwaukee Bucks versuchen alles daran zu setzen, um ihren Superstar Giannis Antetokounmpo zu halten. Dafür hat nun auch sein Bruder Thanasis einen neuen Vertrag beim NBA-Champion von 2021 bekommen.
In der NBA gibt es erste Entscheidungen um große Stars.
So haben die Milwaukee Bucks laut "ESPN" Thanasis Antetokounmpo zurück geholt und für ein Jahr unter Vertrag genommen. Dafür bezahlen sie ihm demnach garantierte 2,9 Millionen US-Dollar. Er ist der Bruder von Franchise-Superstar Giannis Antetokounmpo.
Zusammen spielten beide bereits von 2019-2024 bei den Bucks. Durch eine Verletzung an der Achillessehne bekam Thanasis für die vergangene Saison aber keinen neuen Vertrag beim NBA-Cup-Sieger von 2024.
Viele Fans und auch Experten sind sich sicher, dass die Franchise damit seinen Superstar bei Laune halten möchte und sich damit ein weiteres Jahr versucht zu erkaufen, in dem der Grieche in Milwaukee spielen wird. Über seine Zukunft gab es in dieser Offseason bereits mehrere Gerüchte, ob er einen Trade vor dem Saisonbeginn forcieren könnte.
Zuletzt waren die Bucks dreimal in der ersten Runde der Playoffs gescheitert. Um den historischen Erfolg aus dem Jahr 2021 zu wiederholen, ist Giannis Antetokounmpo nach wie vor das wichtigste Puzzlestück.