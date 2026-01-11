- Anzeige -
Basketball

NBA: Streit mit Luka Doncic - Dennis Schröder bekommt drei Spiele Sperre und reagiert darauf

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 21:53 Uhr
  • SID

Die NBA verhängt eine Drei-Spiele-Sperre gegen Dennis Schröder. Der deutsche Welt- und Europameister soll versucht haben, Luka Doncic zu schlagen. Jetzt hat er auf Social Media darauf reagiert.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist von der NBA "wegen einer Konfrontation und einem Schlagversuch" für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Samstag (Ortszeit) mit.

Der Vorfall ereignete sich am bereits am 28. Dezember "etwa 40 Minuten" nach der 101:125-Niederlage von Schröders Sacramento Kings gegen sein Ex-Team Los Angeles Lakers. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten soll es sich bei dem konfrontierten Spieler um Lakers-Superstar Luka Doncic gehandelt haben.

Schröder und Doncic hatten schon im Spiel mehrfach Trashtalk betrieben.

Laut "ESPN" verspottete Doncic den deutschen Welt- und Europameister während einer Auszeit und sagte ihm, er "hätte den Vertrag unterschreiben sollen" - in Anspielung auf die vierjährige Vertragsverlängerung über 82 Millionen Dollar, die Schröder vor einigen Jahren von den Lakers abgelehnt haben soll.

Die Kings treffen ohne Schröder auf die Lakers

Schröder selbst hatte dieses konkrete Angebot in der Vergangenheit mehrfach dementiert.

"Be back on court soon (Ich bin bald zurück auf dem Feld) #3", postete Schröder als Reaktion auf die Sperre in seiner Instagram-Story. Einen Beitrag von NBA-Insider Shams Charania kommentierte er mit "attempting (versucht, d. Red.)", einem Augen- und Lachemoji.

Die Kings treffen in der deutschen Nacht auf Dienstag in Sacramento erneut auf die Lakers. Schröder wird für dieses Spiel gesperrt sein, zudem verpasst der 32-Jährige die Spiele gegen die Houston Rockets und New York Knicks. In diesem Zeitraum wird Schröder zudem kein Gehalt beziehen.

