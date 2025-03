NBA: Nach HEAT-Schocker - Jetzt ist der Coach der Boston Celtics gefordert

Das Besondere: Beide Male waren die Heat der Underdog. So auch in diesem Jahr. Das ist immer extra Motivation – nicht dass dieses Team sie gegen Boston in der Postseason nötig hätte. Bam Adebayo sagte es nach der Partie am besten, als er davon sprach, wie viel Erfahrung und Ruhe dieser Klub "mit dem Rücken zur Wand" hat.

Ein 4:0-Sweep war die häufigste – und fast einzige – Antwort auf die Frage, wie die neueste Neuauflage dieses Duells in diesem Jahr ausgehen würde. Bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Playoffs treffen diese East-Rivalen aufeinander; drei Mal (2020, 2022, 2023) sahen sie sich in den Conference Finals, zwei Mal ('20 und '23) behielt Miami die Oberhand.

Niemand hatte das auf seiner Bingo-Karte gehabt, nachdem Jimmy Butler – wie vor ihm bereits Terry Rozier und Josh Richardson – verletzt ausfiel und (mindestens) die komplette erste Runde verpassen wird. So gut wie alle Beobachter, Fans und Experten waren sich in einem einig: ohne ihren größten Star und zwei weiteren, wichtigen Rotationsspielern würde Miami vom mit Abstand besten Team der regulären Saison weggefegt werden.

Miami Heat hat es wieder getan! Nachdem das Team aus Florida in Spiel eins von der Nummer eins im Osten vom Parkett geprügelt wurde, antworteten die Untoten vom South Beach mit einem neuen Franchise-Playoff-Rekord in Spiel zwei: 23 erfolgreiche Dreier bei 43 Versuchen. Das reichte zum schockierenden 111:101 Sieg und dem Ausgleich in dieser Serie.

Coach Spoelstra macht viel richtig

Und so machte Coach Erik Spoelstra nach der Demontage am Sonntag das, was er am besten kann: Anpassungen vornehmen und Playoff-Spiele gewinnen. Es war bereits sein zehnter Sieg (bei nur drei Pleiten) in einem Spiel zwei nach einer Auftaktniederlage – die zweitbeste Bilanz aller Zeiten in der NBA. Er legte den Ball in die Hände von Tyler Herro, der sechs Dreier traf und mit 24 Punkten und 14 Assists eine der besten Partien seiner Karriere machte.

All-Star Big Man Adebayo kontrollierte mit einem Double-Double die Zonen, aber es waren Miamis Rollenspieler, die den Unterschied machten: Caleb Martin (fünf Dreier), Jaime Jaquez Jr. (3), Nikola Jovic (3) und Haywood Highsmith (3) trafen zusammen 14 ihrer 21 Dreierversuche, erzielten insgesamt 55 Punkte.

Spiel 3 Boston Celtics at Miami Heat: Samstag, 23:55 Uhr Live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App!

Auch defensiv mischte Miami Bostons hochoktanige Offensive mächtig durcheinander, irritierte Kristaps Porzingis mit einer Armee von kleineren Flügelverteidigern, und zwang den Letten so zu 1-9 aus dem Feld und minus-32 in 30 Spielminuten. Das so gerne zelebrierte Equilibrium im Kelten-Angriff implodierte, Jaylen Brown (33 Punkte) und Jayson Tatum (28) mussten viel mehr alleine machen, als geplant. Die Heat erlaubten 17 Dreierversuche weniger als in Spiel eins und zehn weniger, als die Celtics während der regulären Saison pro Spiel nahmen.