nba news

NBA: Giannis Antetokounmpo peilt wohl Abschied von Milwaukee Bucks an - Mega-Trade vor Deadline?

  • Veröffentlicht: 28.01.2026
  • 19:17 Uhr
  • ran.de

NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo peilt offenbar einen Abschied von den Millwaukee Bucks vor der Trade Deadline an.

Steht die Ära von Giannis Antetokounmpo bei den Milwaukee Bucks unmittelbar vor dem Ende?

Der zweifache MVP der NBA visiert laut "ESPN" einen Abschied vor der Trade Deadline an und möchte sich offenbar noch vor dem Stichtag am 5. Februar einer anderen Franchise anschließen.

Wie liganahe Quellen berichtet haben sollen, zeigen sich die Bucks auch so bereit wie lange nicht, sich Trade-Angebote für den Superstar anzuhören. Wirkliche Eile verspürt die Franchise aber offenbar auch nicht, schließlich könnte auch in der Offseason ein Abschied realisiert werden.

Grundsätzlich wäre der Zeitpunkt für eine Trennung aber für alle Beteiligten naheliegend. Antetokounmpo sucht nach zwölf gemeinsamen Jahren eine neuen Herausforderungen und auch für die Bucks könnte eine Neuausrichtung Sinn ergeben.

Die Franchise belegt in der Eastern Conference derzeit nur den zwölften Platz und droht die Playoffs zu verpassen.

Giannis Antetokounmpo könnte 2027 Free Agent werden

Antetokounmpo hat die Möglichkeit, am 1. Oktober einen Vierjahresvertrag über 275 Millionen Dollar unterschreiben. Entscheidet er sich jedoch gegen eine Verlängerung, könnte er in der Offseason 2027 zum Free Agent werden.

Sollte der Grieche fürs Erste bleiben, hätte er in seinem letzten Vertragsjahr alle Möglichkeiten, um die beste Entscheidung zu treffen. Sollte er schon in der Offseason wechseln, müsste er sechs Monate warten, um eine Supermax-Verlängerung zu unterzeichnen.

Antetokounmpo positionierte sich zuletzt nicht eindeutig, was seine Zukunft betrifft: "Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt."

Giannis Antetokounmpo ärgert sich über seine Kollegen

Nach der jüngsten Pleite gegen OKC zeigte sich "The Greek Freak" mächtig angesäuert.

"Wir spielen nicht hart genug. Wir machen nicht das Richtige. Wir spielen nicht, um zu gewinnen. Wir spielen nicht zusammen. Unsere Chemie stimmt nicht. Die Jungs sind egoistisch und versuchen, ihre eigenen Würfe zu suchen, anstatt den richtigen Wurf für das Team zu suchen. Die Jungs versuchen, es alleine zu schaffen", echauffierte sich der 31-Jährige.

Worte, die klar für einen Abschied sprechen. Ohnehin ist die Stimmung im Team angespannt, was auch an der unklaren Situation mit Antetokounmpo zu tun hat. Auch mit den eigenen Fans lag der zweimalige MVP zuletzt im Clinch, als er ein Pfeifkonzert beim Spiel gegen die Minnesota Timberwolves auf dem Weg in die Halbzeit nach einem Layup mit Buhrufen Richtung Tribüne quittierte.

Bereits in der vergangenen Offseason äußerte der Superstar dem Bericht zufolge Zweifel am Bucks-Kader und liebäugelte mit einem Wechsel zu den New York Knicks. Letztlich entschied er sich dann aber doch für einen Verbleib.

Giannis Antetokounmpo mit holpriger Saison: Verletzung mindert Playoff-Chancen

In der laufenden Saison hat Antetokounmpo immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Mit 28 Punkten pro Spiel gehört er zwar immer noch zur Elite der Liga, jedoch verzeichnete der Superstar in den letzten Jahren leicht bessere Zahlen.

In den kommenden Matches soll der Power Forward zudem erneut zum Zusehen gezwungen sein, nachdem er sich im Duell mit den Denver Nuggets eine Zerrung im rechten Wadenbein zugezogen hatte.

Die Chancen der Bucks auf die Playoffs werden damit noch geringer, was wiederum einen raschen Antetokounmpo-Abschied wahrscheinlicher machen könnte.

Giannis wurde 2021 mit den Bucks zum ersten Mal NBA-Champion. Es dürfte wahrscheinlich der einzige gemeinsame Titelgewinn bleiben.

