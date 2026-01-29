4 Pleiten in Serie
NBA: Orlando Magic beendet Niederlagenserie - LeBron feiert emotionale Cleveland-Rückkehr
- Aktualisiert: 29.01.2026
- 06:20 Uhr
- SID
Nach vier Niederlagen in Serie hat Orlando Magic endlich wieder einen Sieg eingefahren. Auswärts in Miami gelang ein deutlicher Sieg.
Erster Sieg nach der Rückkehr aus Berlin: Nach vier Niederlagen ist Orlando Magic in der NBA der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Beim 133:124 bei Miami Heat musste das Team weiter auf den angeschlagenen Welt- und Europameister Franz Wagner verzichten, konnte sich aber auf Topstar Paolo Banchero (31 Punkte, 12 Rebounds) verlassen.
Ebenfalls positiv in Erscheinung trat der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva mit zwölf Punkten. Moritz Wagner kam auf drei Zähler. Orlando liegt mit 24-22 Siegen auf Platz sieben der Eastern Conference.
Franz Wagner hatte in seiner Heimat Berlin beim Spiel gegen die Memphis Grizzlies sein Comeback nach einer Knöchelverletzung und wochenlanger Pause gegeben, auch in der folgenden Partie in London stand er auf dem Court. Seitdem fehlt der Ausnahmespieler seiner Mannschaft.
LeBron James feiert emotionale Rückkehr nach Cleveland
Die Los Angeles Lakers verloren am Mittwoch deutlich bei den Cleveland Cavaliers (99:129) - LeBron James erlebte dabei eine emotionale Rückkehr.
In seiner Heimat ehrte ihn sein früheres Team während der Partie mit Videosequenzen aus dem Titeljahr 2007. James (41), der insgesamt elf Jahre für die Cavaliers gespielt hatte, kamen die Tränen.