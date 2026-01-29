- Anzeige -
- Anzeige -
4 Pleiten in Serie

NBA: Orlando Magic beendet Niederlagenserie - LeBron feiert emotionale Cleveland-Rückkehr

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 06:20 Uhr
  • SID

Nach vier Niederlagen in Serie hat Orlando Magic endlich wieder einen Sieg eingefahren. Auswärts in Miami gelang ein deutlicher Sieg.

Erster Sieg nach der Rückkehr aus Berlin: Nach vier Niederlagen ist Orlando Magic in der NBA der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Beim 133:124 bei Miami Heat musste das Team weiter auf den angeschlagenen Welt- und Europameister Franz Wagner verzichten, konnte sich aber auf Topstar Paolo Banchero (31 Punkte, 12 Rebounds) verlassen.

Ebenfalls positiv in Erscheinung trat der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva mit zwölf Punkten. Moritz Wagner kam auf drei Zähler. Orlando liegt mit 24-22 Siegen auf Platz sieben der Eastern Conference.

Franz Wagner hatte in seiner Heimat Berlin beim Spiel gegen die Memphis Grizzlies  sein Comeback nach einer Knöchelverletzung und wochenlanger Pause gegeben, auch in der folgenden Partie in London stand er auf dem Court. Seitdem fehlt der Ausnahmespieler seiner Mannschaft.

- Anzeige -
- Anzeige -

LeBron James feiert emotionale Rückkehr nach Cleveland

Die Los Angeles Lakers verloren am Mittwoch deutlich bei den Cleveland Cavaliers (99:129) - LeBron James erlebte dabei eine emotionale Rückkehr.

In seiner Heimat ehrte ihn sein früheres Team während der Partie mit Videosequenzen aus dem Titeljahr 2007. James (41), der insgesamt elf Jahre für die Cavaliers gespielt hatte, kamen die Tränen.

- Anzeige -
Giannis Ante
News

Mega-Trade in NBA? Superstar peilt wohl Abschied an

  • 28.01.2026
  • 19:17 Uhr
Klare Worte: Victor Wembanyama
News

Tödliche ICE-Einsätze: NBA-Star Wembanyama "entsetzt"

  • 28.01.2026
  • 12:31 Uhr
LOS ANGELES, CA - JANUARY 22: Los Angeles Lakers guard Luka Doncic (77) with the ball during the Los Angeles Lakers vs LA Clippers NBA, Basketball Herren, USA game on January 22, 2026, at Intuit Do...
News

Besser als LeBron und Kobe: Doncic bricht Lakers-Rekord

  • 28.01.2026
  • 09:48 Uhr
Dennis Schröder steckt mit Sacramento in der Krise
News

Schröders Pleitenserie mit den Kings hält an

  • 28.01.2026
  • 08:16 Uhr
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 27.01.2026
  • 15:54 Uhr
Donovan Mitchell punktet gegen Paolo Banchero (r.)
News

Ohne Wagner: Magic mit vierter Niederlage in Folge

  • 27.01.2026
  • 06:09 Uhr
Niederlage für OKC und Shai-Gilgeous Alexander
News

Meister OKC verliert erneut

  • 26.01.2026
  • 06:06 Uhr
Wieder dabei: Dennis Schröder
News

NBA: Schröder verliert bei Rückkehr nach Detroit

  • 25.01.2026
  • 23:43 Uhr
Viel Schnee am FedExForum in Memphis
News

Wintersturm: NBA-Spiele in Memphis und Milwaukee verschoben

  • 25.01.2026
  • 22:28 Uhr
Sacramento Kings v Phoenix Suns
News

NBA: Offenbar weitere Schröder-Interessenten neben Magic

  • 25.01.2026
  • 18:17 Uhr