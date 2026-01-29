NBA: Orlando Magic beendet Niederlagenserie - LeBron feiert emotionale Cleveland-Rückkehr

Nach vier Niederlagen in Serie hat Orlando Magic endlich wieder einen Sieg eingefahren. Auswärts in Miami gelang ein deutlicher Sieg.

Erster Sieg nach der Rückkehr aus Berlin: Nach vier Niederlagen ist Orlando Magic in der NBA der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Beim 133:124 bei Miami Heat musste das Team weiter auf den angeschlagenen Welt- und Europameister Franz Wagner verzichten, konnte sich aber auf Topstar Paolo Banchero (31 Punkte, 12 Rebounds) verlassen.

Ebenfalls positiv in Erscheinung trat der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva mit zwölf Punkten. Moritz Wagner kam auf drei Zähler. Orlando liegt mit 24-22 Siegen auf Platz sieben der Eastern Conference.

Franz Wagner hatte in seiner Heimat Berlin beim Spiel gegen die Memphis Grizzlies sein Comeback nach einer Knöchelverletzung und wochenlanger Pause gegeben, auch in der folgenden Partie in London stand er auf dem Court. Seitdem fehlt der Ausnahmespieler seiner Mannschaft.