NBA: Nächster Trade für Dennis Schröder - jetzt steht er kurz vor einem irren Team-Rekord

Offiziell bestätigt ist der Trade des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft noch nicht, aber Dennis Schröder hat sich bei Instagram bereits von Sacramento verabschiedet.

Der Wechsel von Dennis Schröder zu den Cleveland Cavaliers ist offenbar perfekt.

Wie unter anderem "ESPN" berichtet, verlässt der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft die Sacramento Kings und spielt künftig für den Play-off-Kandidaten aus Ohio.

Mit dem 32-Jährigen zieht es demnach Keon Ellis zu den Cavs, offiziell bestätigt ist der Trade noch nicht. Schröder schrieb "Thx Sacramento" bei Instagram.

Im Gegenzug für den Spielmacher und Shooting Guard Ellis soll Sacramento De'Andre Hunter bekommen, Dario Saric wechselt demnach von den Kings zu den Chicago Bulls.

Zudem wurden auch Draft Picks verhandelt. Für Schröder wäre es das bereits elfte NBA-Team, für das er spielt. Bis zum Rekord von Ish Smith (13) fehlt nicht mehr viel.