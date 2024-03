Anzeige

NBA-Stars in Abu Dhabi: Die Denver Nuggets treffen im Oktober zur Saisonvorbereitung in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Boston Celtics.

Nikola Jokic und die Denver Nuggets sowie Jayson Tatum und die Boston Celtics werden von der NBA zur Promotion-Tour nach Abu Dhabi geschickt.

Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga bekannt gab, tritt der aktuelle Champion am 4. und 6. Oktober im Rahmen der Saisonvorbereitung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu zwei Duellen gegen die Celtics an.

Die Partien sind Teil einer längerfristigen Kooperation der NBA mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi. Auch die US-Nationalmannschaft absolvierte vor der WM 2023 Testspiele in dem Land - unter anderem gegen den späteren Weltmeister Deutschland.