NBA: Oklahoma City Thunder setzt Siegesserie eindrucksvoll fort

Das Team um den einstigen Nationalspieler Hartenstein, der auch künftig wieder das Deutschland-Trikot überstreifen will, steht nach dem Erfolg im Rahmen des NBA Cups nun bei 18 Siegen und hat erst eine Niederlage kassiert.

Zehnter Sieg in Serie und ein erneut überzeugender Isaiah Hartenstein: Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß der Dinge. Der Titelverteidiger setzte sich mit 113:105 gegen die Minnesota Timberwolves durch und legt historisch starke Zahlen auf.

Oklahoma City Thunder bleibt im Westen der NBA weiter das Maß aller Dinge. Gegen die Minnesota Timberwolves gab es den zehnten Sieg in Serie. Der Lauf der Detroit Pistons endet derweil gegen Boston.

NBA: OKC mit historischem Saisonstart

Einen derart starken Saisonstart haben erst fünf Mannschaften in der Historie der NBA hingelegt, zuletzt die Golden State Warriors 2015/16 mit 19 Siegen in Serie.

"Es war eine gute Herausforderung für uns", sagte Hartenstein, der 15 Punkte und sieben Rebounds ablieferte: "Wir brauche solche Spiele und haben es gut zuende gespielt." Erst in der letzten Spielminute setzte sich Oklahoma entscheidend ab.

Bester Werfer für OKC war Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Punkten, der bis zum Spielstart aufgrund vom Krankheit fraglich gewesen war. Der Kanadier freute sich anschließend auf Thanksgiving, das an diesem Donnerstag gefeiert wird. "Ich werde reichlich essen und auftanken, dann geht es mir gut", sagte Gilgeous-Alexander.

Während die Thunder weiter siegen, kam die Siegesserie der Detroit Pistons nach 13 erfolgreichen Partien mit einer 114:117-Niederlage gegen die Boston Celtics zum Ende.