NBA: Oklahoma City Thunder zaubern und schlagen Boston Celtics

Die Oklahoma City Thunder gewinnen das NBA-Topspiel gegen die Boston Celtics mit 105:92. In einem umkämpften Duell dominieren die Offensiven.

Bei OKC sah der Deutsche Isaiah Hartenstein gewohnt viel Spielzeit. Am Ende stand der Forward-Center 35 Minuten auf dem Court und spielte stark auf: acht Punkte, zwei Vorlagen, zehn Rebounds, zwei Steals und drei Blocks.

Bei Boston drückten derweil Jayson Tatum und Jaylen Brown dem Spiel ihrem Stempel auf. Tatum erzielte 26 Punkte, Brown 21.

Der Titelverteidiger versuchte es, wie so oft in dieser Saison, verstärkt über Distanzwürfe. Am Ende dominierten die Celtics zwar drei Viertel, konnten den Sieg jedoch nicht über die Ziellinie bringen.

OKC zeigte derweil Moral und drehte das Spiel im letzten Viertel. Damit gewannen die Thunder ihr 15. Ligaspiel in Folge - Franchise-Rekord.