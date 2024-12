NBA: Orlando Magic gewinnen auch ohne Franz Wagner

Auch ohne den verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner bleiben die Orlando Magic im heimischen Kia-Center eine Macht. Das Team aus Florida gewann gegen die Phoenix Suns mit 115:110 und feierte in dieser Saison in der NBA bereits den zehnten Heimsieg in Serie.

Der deutsche Rookie Tristan da Silva erzielte in 19 Spielminuten als Starter acht Punkte und fünf Rebounds. Moritz Wagner kam von der Bank, dem Bruder von Franz gelangen in 17 Minuten zehn Punkte, sechs Rebounds und drei Assists.

Bester Werfer der Magic, die in der Eastern Conference mit nunmehr 17 Saisonsiegen Dritter sind, war Jalen Suggs mit 26 Zählern. Auf 16 Rebounds kam Goga Bitadze. Bei Phoenix war Devin Booker (26) erfolgreichster Werfer.

Der zuletzt überragende Franz Wagner hatte in der vergangenen Woche einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur erlitten und wird in diesem Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. In vier Wochen werde man die Lage "neu beurteilen", teilte der Klub mit. Ende Oktober hatte Wagners Co-Star Paolo Banchero genau die gleiche Verletzung erlitten, er fehlt dem Team von Trainer Jamahl Mosley noch immer.

Weltmeister Daniel Theis kam beim 116:121 seiner New Orleans Pelicans gegen die San Antonio Spurs nicht zum Einsatz. Für die Pelicans war es bereits die 20. Saisonniederlage.