Trotz eines überragenden Dennis Schröder müssen sich die Brooklyn Nets mit 113:118 den Milwaukee Bucks geschlagen geben, zeigen aber erneut, dass die Mannschaft kein Tanking-Team ist.

Die Situation bei Dennis Schröders Brooklyn Nets ist kurios, denn vor Anwurf war der Record mit 11-13 deutlich besser als vor der Saison gedacht. Also auf Playoffs spielen oder tanken? Mit den Milwaukee Bucks warteten formstarke Gäste im Barclays Center, gegen die man eine Überraschung beim 113:118 denkbar knapp verpasste.

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän sammelte seinerseits aber jede Menge Argumente, um entweder in Brooklyn zu bleiben oder ein interessantes Team für einen Trade zu begeistern. Bei einer brillanten Vorstellung lieferte Schröder 34 Punkte und elf Assists für ein Double-Double, in Kombination die beste Statline seiner gesamten Karriere.

Gegen den "Greek Freak" auf der Gegenseite versuchten sich die Nets mit Zonenverteidigung zu behelfen, die Naturgewalt Giannis Antetokounmpo ließ sich jedoch nur bedingt eindämmen. Vom Anwurf weg begeisterte der Superstar um den Korb herum, kam seinerseits ebenfalls auf 34 Punkte und elf Assists.

Nach dem ersten Viertel lagen die Nets mit nur zwei Punkten in Rückstand, zur Halbzeit erkämpften sich Schröder und Co. sogar eine eindrucksvolle 52:51-Führung. Und auch in den zweiten 24 Minuten pendelte sich das ursprünglich erwartete Kräfteverhältnis nicht ein.

Zwischenzeitlich gegen einen Nets-Vorsprung von zwölf Punkten anlaufend, kamen die Bucks nach Pausen für Schröder und den bärenstarken Nic Claxton wieder ran und sogar zum Ausgleich. Es entwickelte sich ein hochspannendes Duell, in dem die Milwaukee Bucks dank eines 8-0-Runs und einigen Clutch-Dreiern von Bobby Portis Jr. im letzten Viertel das bessere Ende für sich hatten.