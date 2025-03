Der Negativlauf der Orlando Magic um Franz Wagner geht weiter, die Lakers haben dagen Grund zur Freude - wenn auch erst in der Overtime.

Die Orlando Magic um Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben ihre Negativserie in der NBA fortgesetzt. Gegen die Chicago Bulls verlor das Team aus Florida durch das knappe 123:125 bereits das fünfte Spiel nacheinander. In der jüngsten Heimspielserie gelang Wagner und seinen Mannschaftskollegen nur ein Sieg in sieben Partien.

Im Duell mit den Bulls führte Orlando auch dank der 19 Punkte von Wagner und der sechs Zähler von Tristan da Silva fast die gesamte zweite Halbzeit. In den letzten vier Minuten trafen die Gastgeber, bei denen Moritz Wagner bis zum Saisonende verletzt ausfällt, aber nicht mehr und gaben den Sieg aus der Hand. Bei den Bulls überragte Coby White mit 44 Zählern.

Die Magic, die nun fünfmal in Folge auswärts gefordert sind, müssen sich als Neunter der Eastern Conference im Kampf um die Playoffs steigern. "In dieser Liga kann sich das Blatt schnell wenden, in die eine oder andere Richtung", sagte Chefcoach Jamahl Mosley: "Unsere Jungs werden genau verstehen, was wir tun müssen, um das zu ändern."

Eine weitere Galavorstellung legte dagegen Stephen Curry aufs Parkett. Beim 121:110 gegen die Brooklyn Nets führte der Superstar die Golden State Warriors mit 40 Punkten zum Sieg. Für Staunen sorgte der begnadete Distanzschütze mit einem Treffer vom Logo der Nets nahe der Mittellinie. Golden State bleibt als Sechster im Westen nach zehn Siegen aus den jüngsten zwölf Partien auf Playoff-Kurs.