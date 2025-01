NBA: Orlando Magic siegen im Madison Square Garden, Dallas Mavericks unterliegen Grizzlies

Die Orlando Magic haben einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren. Bei den New York Knicks gab es ein souveränes 103:94. Für die Dallas Mavericks gab es jedoch keinen Erfolg.

Von Kai Esser

Nicht nur einen prestigeträchtigen sondern auch wichtigen Sieg haben die Orlando Magic in der NBA eingefahren. Im Madison Square Garden siegte Magic trotz der immer noch vorhandenen Verletzungsmisere mit 103:94.

Dabei gewann Magic abgesehen vom ersten alle Viertel. Auch, wenn der deutsche Rookie Tristan da Silva mit lediglich acht Punkten und sechs Rebounds eine diskrete Leistung. Keiner seiner sieben Schüsse für drei Punkte fand sein Ziel.

Top-Scorer der Magic war Cole Anthony, dem 24 Zähler und sieben Rebounds gelangen. Genau so viele Punkte gelangen den Knicks Top-Scorern Jalen Brunson und Mikal Bridges. Mit nur 18 Prozent getroffenen Dreiern hatte New York jedoch einen schlechten Tag. Erstmals in dieser Spielzeit verloren die Knicks drei Spiele in Folge.