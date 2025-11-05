NBA: Orlando Magic und Franz Wagner verlieren erneut - Desmond Bane ejected

Orlando Magic hat erneut einen Rückschlag kassiert. Bei den Atlanta Hawks verlor Magic deutlich. Desmond Bane brennen die Sicherungen durch.

Franz Wagner hat mit Orlando Magic nach dem jüngsten Aufschwung in der NBA wieder einen Rückschlag kassiert. Bei den Atlanta Hawks verlor das Team des Welt-und Europameisters in der Nacht zum Mittwoch mit 112:127.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gab es nun die insgesamt fünfte Niederlage im achten Saisonspiel.