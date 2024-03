NBA: Peinliche Pleite! Dennis Schröder in Topform reicht den Brooklyn Nets nicht

Schröder, der von Beginn an auf dem Parkett stand, kam zusätzlich noch auf acht Assists und einen Rebound. Seine persönliche Bestmarke in der NBA liegt bei 41 Punkten, die er im März 2018 für die Atlanta Hawks bei Utah Jazz sammelte.

Einmal mehr überragend spielte Luka Doncic, der Slowene holte 35 Punkte sowie jeweils elf Rebounds und Assists. Er ist damit der zweite NBA-Spieler, der fünf 30-Punkte-Triple-Doubles in Folge erzielte. Der All-Star, der die Liga in Sachen Scoring anführt, ist außerdem der erste Spieler in der Geschichte, der vier Triple-Doubles mit 35 Punkten in Folge erzielt hat. Terry Rozier erzielte mit 27 Punkten und 11 Assists die meisten Punkte für Miami.