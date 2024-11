Nach der Enttäuschung beim All-Star-Game 2024 wird in der NBA über eine Reform diskutiert. Ein "Final-Four-Turnier" soll für neue Spannung sorgen.

Die NBA arbeitet intensiv an einem neuen Konzept für das All-Star Game 2025. Im Fokus steht ein Turnierformat mit vier Teams, darunter drei All-Star-Teams mit je acht Spielern und der Sieger des Rising Stars Games. Wie "ESPN" berichtet, befindet sich die Liga bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über diese kreative Neugestaltung.

Das Konzept wurde zuletzt in einer Sitzung mit dem Wettbewerbs-Komitee diskutiert, das aus Teambesitzern, Spielern, Trainern und Vertretern der Spielergewerkschaft besteht. Vorgesehen ist ein "Final Four" im Halbfinal-Modus: Team 1 spielt gegen Team 3 und Team 2 trifft auf Team 4. Die Sieger der beiden Partien treten anschließend im Finale gegeneinander an.

In den vergangenen Monaten – besonders während der Summer League in Las Vegas – stand die Liga in engem Austausch mit Spielern und Trainern, um neue Ansätze für das All-Star Game zu entwickeln. Ziel ist es, den Event durch ein dynamischeres und wettbewerbsorientiertes Format wieder spannender zu machen.