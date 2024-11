LeBron James ist schon auf die Zielgerade eingebogen, seine Karriere neigt sich dem Ende zu.

"Um ganz ehrlich zu sein, werde ich nicht mehr so lange spielen", sagte der Basketballstar vom NBA-Klub Los Angeles Lakers am Donnerstag in einer Medienrunde. "Ich spiele nicht, bis die Räder abfallen. So ein Kerl bin ich nicht."

James, der Ende Dezember 40 wird, läuft seit 2003 in der Profiliga auf, holte viermal den Titel. Zweimal mit Miami Heat und je einmal mit seinem Heimatklub Cleveland Cavaliers und den Lakers. Er wisse nicht, "wie viele Jahre" er noch über das Feld rennen werde. "Ob eins, ob zwei, was auch immer." Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2026/27.

Zuletzt schrieb "King" James Geschichte, als er mit seinem Sohn Bronny für die Lakers spielte. Ein Vater-Sohn-Duo auf dem Parkett hatte es zuvor in der NBA noch nie gegeben.