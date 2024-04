NBA-Playoffs: Dallas Mavericks und Indiana Pacers gleichen Serie aus, Timberwolves souverän

In einer stets ausgeglichenen und engen Partie haben die Dallas Mavericks den Sieg bei den Los Angeles Clippers geholt und stellen die Serie durch das 96:93 in LA damit auf 1:1.

In seiner Abwesenheit legte Damien Lillard, wie in Spiel eins, in der ersten Halbzeit los wie die Feuerwehr und scorte 26 Punkte in der 1. Halbzeit. Allerdings sollten nach der Pause nur noch acht Punkte dazukommen.

Auch die Bank der Bucks lieferte nicht. Nur 18 Punkte gab es von den sieben Bankspielern. Von fünf Bankspielern der Pacers gab es wenigstens 23 Punkte. Für den deutlichen Sieg sorgte am Ende Pascal Siakam. Der Forward lieferte 37 Punkte und elf Rebounds. Tyrese Haliburton blieb bei nur zwölf Punkten, steuerte aber immerhin genau so viele Assists bei.

Spiel drei findet am Freitag statt, dann erstmals in Indiana.