NBA-Playoffs: Die Szenarien am letzten Spieltag der Regular Season

Nach 81 Spieltagen ist es so weit: Am Sonntag stehen alle 30 NBA-Teams in dieser Regular Season ein letztes Mal auf dem Parkett (live auf ProSieben MAXX, in der ran-App und auf Joyn). Dabei fallen wichtige Entscheidungen im Rennen um die Postseason. Wer hat noch Chancen? Wem droht das Aus? ran stellt alle Playoff-Szenarien vor.

30 Teams, 15 Spiele: An einem vollgepackten letzten Spieltag der Regular Season werden endgültig die 20 Postseason-Tickets verteilt.

Zwölf Franchises werden den direkten Einzug in die Playoffs schaffen. Acht weitere Teams kämpfen im Play-In-Turnier um die beiden letzten Playoff-Plätze.

Während einige Teams ihr Playoff-Ticket schon sicher haben, steht für andere am Sonntag noch einiges auf dem Spiel.

In der Western Conference liegen drei Teams gleichauf an der Spitze - das hat es in der Geschichte der NBA zuvor noch nie gegeben. Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves und Titelverteidiger Denver Nuggets haben nach 81 von 82 Spielen jeweils eine 56:25-Bilanz. Es wird spannend!

Auch für die deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner geht es mit den Orlando Magic noch um etwas. Mit einem Sieg gegen die Milwaukee Bucks würden die Brüder den Playoff-Platz im Osten perfekt machen (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App).

ran blickt auf alle Playoff-Szenarien des letzten Spieltags der NBA Regular Season 2023/24.