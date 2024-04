NBA-Playoffs 2024 live: Teilnehmer, Spielplan, Übertragungen im TV und Livestream, Termine

Auf den Playoff-Plätzen: New Orleans Pelicans - Western Conference

Das Trio aus Zion Williamson, C.J. McCollum und Brandon Ingram ist, wenn fit, eines der besten in der NBA. Zudem spielt Trey Murphy ll die beste Saison seiner Karriere und wird in den Playoffs möglicherweise Jonas Valanciunas auf der Starting Five verdrängen, wenn es in die Crunchtime geht. New Orleans könnte in den Playoffs überraschen. © Getty Images