Und es sind genau diese Elimination Games, die unzählige Momente mit sich bringen, in denen sich der wahre Charakter und die mentale Stärke dieser Mannschaften widerspiegeln wird. Alle wissen längst, wie die Opponenten agieren, welche Sets sie am liebsten laufen und wie welche Aktionen verteidigt werden. Heute wird es, mehr denn je, auf kleinste Details ankommen. Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, Einsatz und Fokus, plus Disziplin bei der Ausführung des Game Plans. Wer holt den vierten und entscheidenden Sieg?

Boston und Dallas stehen bereits in den Conference Finals, am heutigen Sonntag müssen gleich zwei alles entscheidende Partien ihre jeweiligen Gegner festlegen: Im Westen empfangen die Denver Nuggets in der heimischen Ball Arena die Minnesota Timberwolves, während die Indiana Pacers im Madison Square Garden bei den New York Knicks (21:30 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) gastieren.

Es sind die zwei besten Worte im Basketball: Game Seven. Win, und der Traum vom Titel lebt weiter. Lose, und die Saison endet auf bitterste Art und Weise. Denver und Minnesota im Westen, New York und Indiana im Osten haben das Conference Finale im Visier. Wer holt den vierten und entscheidenden Sieg?

Auch Nikola Jokic hatte die Ruhe weg. Während der 130-Kilo-Koloss in der Gästeumkleide seine Sachen für den finalen Trip zurück nach Denver zusammenpackte, mit serbischer Folklore-Musik auf den Ohren, strahlte der dreifache MVP eine stoische Gelassenheit aus – trotz der 45-Punkte-Klatsche seiner Nuggets in Spiel sechs. Es war die höchste Niederlage dieser Saison, und die dritthöchste der Franchise-Historie (48 Punkte gegen die Milwaukee Bucks im März 1980; 47 Punkte gegen die Seattle Supersonics im Januar 1991).

"I'll see y'all motherf****s for game 7"! Anthony Edwards' Message an die Kabinen-Manager in der Ball Arena der Denver Nuggets nach Spiel fünf am Dienstag war unmissverständlich: "Wir sehen uns am Sonntag wieder." Obwohl seine Minnesota Timberwolves mit 15 Punkten Unterschied zum dritten Mal in Folge vom Parkett gefegt wurden, blieb der Ant-Man selbstbewusst wie eh und je.

Denver vs. Minnesota: Best in the Northwest?

Edwards und Jokic haben beide definitiv keine Angst vor Spiel sieben. Der Fight zwischen dem amtierenden Meister und dem forschen Herausforderer aus dem hohen Norden ist zu einem Schwergewichtskampf geworden. Es war bisher eine eigenartige, für den neutralen Beobachter faszinierende Serie.

Minnesota klaute die ersten zwei Partien in Colorado, und es sah kurz danach aus, als hätten die Emporkömmlinge den Champ in den Seilen. Dann machte Jokic Jokic-Sachen, dominierte in Spiel vier und zeigte in Spiel fünf eine der besten Leistungen seiner Karriere. 40 Punkte und 13 Assists legte der "Joker" aufs Parkett, während er Denver zur 3:2 Führung manövrierte. "Ich lache einfach nur", ließ sich Anthony Edwards anschließend zitieren. "Er ist so gut. Er ist der MVP, der beste Spieler der NBA."

Edwards, der bereits zweimal in dieser Serie 40 und mehr Punkte erzielt hat, schlug mit bärenstarken 27 Punkten und +43 in 33 Einsatzminuten in Spiel sechs zurück. Und bewies einmal mehr, dass für den Youngster kein Moment zu groß und kein Scheinwerferlicht zu hell ist. Es wäre schockierend, wenn er in Spiel sieben nicht ähnlich forsch, angstlos und ungezwungen zu Werke geht, wie bereits die gesamten Playoffs hindurch.

Für Denver wird sehr viel von Jamal Murray und seinem lädierten Wadenmuskel abhängen. Der zweitbeste Nugget war fantastisch in Spiel drei, als sein Team bereits mit dem Rücken zur Wand stand, er 24 Punkte erzielte und stets Gefahr ausstrahlte.

In Spiel fünf zogen ihm Edwards' aggressive Defense und sein schwächelnder Körper den Zahn. Nur zehn Punkte bei katastrophalen 4-18 aus dem Feld brachte der Kanadier zustande. Am Sonntag werden es mehr sein müssen, denn Jokic kann das Schiff offensiv nicht alleine steuern. Kann Murray genügend Energie und Power aufbringen, um sich Edwards und Jaden McDaniels vom Leib zu halten und den Angriffsmotor, im Zusammenspiel mit dem MVP, am Laufen zu halten?

Auch von Michael Porter Jr. muss viel mehr kommen als zuletzt. 21 Punkte in Spiel drei und 20 in Spiel eins mal außen vor, blieb der Starter auf Small Forward jetzt viermal in sechs Partien im einstelligen Punktebereich. In diesen vier Partien traf der Shooter nur 4 seiner 22 Dreierversuche (18,0 Prozent) – weit unter seinem Saison- (39,7 Prozent) und Karriereschnitt (41,0 Prozent).