NBA: Schröder glänzt bei Dreier-Festival der Nets - Wemby strahlt bei 61-Punkte-Gala

Dennis Schröder hilft mit einem Dreier-Festival den Brooklyn Nets, im Spiel zwischen Knicks und Spurs liefern zwei Spieler bemerkenswert ab.

Chicago Bulls @ Brooklyn Nets 108:125

Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder hat mit einem Dreier-Festival die kleinen Playoff-Chancen der Brooklyn Nets am Leben gehalten. Beim 125:108 gegen die Chicago Bulls trafen die Nets in der zweiten Hälfte gleich 18-mal aus der Distanz und stellten so einen Rekord in der NBA auf.

Schröder (27 Punkte) kam im heimischen Barclays Center ebenso wie Mikal Bridges (28) auf sieben verwandelte Dreier. Trotz des dritten Sieges in Folge müssen die Nets im Kampf um die Playoffs weiter viel Boden gut machen. Immerhin: Fünf der nächsten sechs Spiele finden in eigener Halle statt.