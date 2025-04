Im Osten stehen die Teilnehmer an den Playoffs mit Cleveland, Boston, den New York Knicks, Indiana und eben Milwaukee sowie Detroit bereits fest. Erstmals seit der Saison 2018/19 sind die Pistons damit in der entscheidenden Phase dabei.

Die NBA-Ergebnisse aus der Nacht

New York Knicks at Atlanta Hawks 121:105

Minnesota Timberwolves at Philadelphia 76ers 1114:109

Memphis Grizzlies at Detroit Pistons 109:103

Milwaukee Bucks at Miami Heat 121:115 in OT

Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers 104:135

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächste Übertragung:

Sonntag, 6. April, 21:10 Uhr: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App