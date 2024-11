NBA Schwarz-Rot-Gold: Dennis Schröder und Franz Wagner in Top-Form

Das liegt vor allem an den beiden Gesichtern des DBB: Dennis Schröder und Franz Wagner. Beide sind momentan Katalysatoren für den Erfolg ihrer Teams in der NBA. Und das lässt sich statistisch belegen. ran wirft einen Blick auf die Zahlen.

Dass Wagner mit Talent gesegnet ist, da sind sich auch alle amerikanischen Experten einig. Allerdings ist jeder in der NBA auf gewisse Weise talentiert. Die Kunst ist es, dort herauszustechen. Eine Sache, die Wagner ab und zu schwergefallen ist in seinen ersten Jahren.

Überhaupt sind seine Statistiken stark: 23,3 Punkte macht er pro Spiel, nur 20 Spieler ligaweit punkten besser. Was erst einmal nach viel klingt, wird relativiert durch die überragende Defense, die Wagner mittlerweile spielt. An ihm vorbeizukommen, ist mittlerweile eine schwere Aufgabe.

Dennis Schröder: Auf einmal wieder Star

Dass die Brooklyn Nets in dieser Saison überhaupt ernstzunehmend sind, ist durchaus überraschend. Viel zugetraut wurde den Mannen aus dem Osten New York Citys nicht, mit einer Bilanz von 9-10 sind die Nets jedoch voll dabei im Rennen um die Postseason. Auch, wenn nicht einmal ein Viertel der Saison gespielt ist.

Das haben sie nicht nur, aber auch Dennis Schröder zu verdanken. Der Point Guard lenkt und diktiert das Spiel der Nets wie zu seinen besten Zeiten. Freilich, das sind Qualitäten, die in seiner Berufsbeschreibung stehen, allerdings hat Schröder in seiner mittlerweile über zehnjährigen Karriere in der Liga selten besser gespielt als zurzeit.

Vor allem, wenn es in die entscheidenden Minuten geht. Betrachtet man die acht Spiele im November, dann stand Schröder in den letzten fünf Minuten im Schnitt 4:30 Minuten auf dem Parkett. Und jeder weiß: In der Crunch Time will man seine besten Spieler auf eben jenem Parkett haben.

Dabei ist seine große Qualität in dieser Spielzeit gar nicht so messbar. Logisch, acht Punkte und sieben Assists gegen die Philadelphia 76ers reißen einen nicht vom Hocker. Viel beeindruckender sind selbstlose Plays, die seinem Team helfen, auch wenn sie vielleicht nicht im eigenen Box Score auftauchen.