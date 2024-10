NBA: So lief die Preseaon für die deutschen Stars

Anzeige

Anzeige

Tristan da Silva (Orlando Magic) Der 23-Jährige war der Top-Pick der Magic im diesjährigen Draft. An 18. Stelle wurde er nach Orlando gewählt, wo der Münchner die deutsche Community mit den Wagner-Brüdern vervollständigt. Für den Small Forward wird es in seiner Rookie-Saison vor allem darum gehen, den Sprung vom College- zum NBA-Spieler zu schaffen. Die Eindrücke aus der Preseason lassen darauf hoffen, dass dies da Silva gelingen könnte. Bei seinem Heimdebüt in der Nacht von Freitag auf Samstag deutscher Zeit trug er in elf Spielminuten sechs Punkte, vier Rebounds und einen Assist zum 114:99-Sieg der Magic gegen die Philadelphia 76ers bei. Da Silva weiß genau, worauf es für ihn in den nächsten Wochen und Monaten ankommen wird. "Ich konzentriere mich in erster Linie auf meine Verteidigung. Dabei will ich Eindruck hinterlassen. Ich muss meine offenen Würfe treffen und die richtigen Entscheidungen treffen", erklärte er.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) Im Sommer unterschrieb der 2,13-Meter-Mann einen Mega-Vertrag (drei Jahre, 87 Millionen Dollar), die Preseason verlief für ihn denkbar schlecht. Der Center/Forward erlitt beim 124:94-Sieg seiner Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets einen Handbruch. Hartenstein wird somit mehrere Wochen ausfallen.

Anzeige

Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) Für Maxi Kleber war die Preseason ebenfalls eine Nullnummer. Aufgrund einer Knöchelverletzung verpasste er alle Testspiele. Immerhin ist der Saisonstart aber offenbar nicht in Gefahr. Schafft es der häufig von Verletzungen geplagte Kleber, fit zu bleiben, könnte ihm als Rollenspieler an der Seite von Superstar Luka Doncic eine spannende Saison bei den Mavericks bevorstehen.

Anzeige

Dennis Schröder (Brooklyn Nets) Der Point Guard ist gerade erst 31 Jahre alt geworden, aber steht vor seiner zwölften Saison in der NBA. In der Preseason hatte der Weltmeister Aufs und Abs, zum Auftakt überzeugte er bei der 106:115-Niederlage der Nets gegen die L.A. Clippers. In 17 Minuten Spielzeit sammelte Schröder als Starter zehn Punkte, fünf Assists und zwei Steals. In der zweiten Hälfte durfte der Point Guard dann zuschauen. Die Nets verloren auch gegendie Philadelphia 76ers mit 95:117, Schröders Ausbeute war trotz 32 Minuten auf dem Parkett mit neun Zählern und vier Assists schlechter als in der Partie zuvor. Beim finalen Preseason-Spiel wurden die Nets dann von den Toronto Raptors entzaubert. Schröder stand bei der 112:116-Niederlage 35 Minuten auf dem Parkett und erzielte zwölf Punkte. Der Routinier wird bei den Nets eine wichtige Rolle spielen, die Aussichten für die kommende Saison sind bei dem New Yorker Team aber nicht sonderlich gut.

Anzeige

NBA: Raptors entzaubern Dennis Schröders Nets

Anzeige

Daniel Theis (New Orleans Pelicans) Schröders Kumpel Daniel Theis spielt seit 2017 in der NBA. Die Pelicans sind bereits die sechste Franchise, bei der der Center unter Vertrag steht. Das Debüt in „The Big Easy” ist Theis gelungen, im ersten Preseason-Spiel gegen die Orlando Magic steuerte er als Starter 13 Punkte zum 106:104-Sieg bei. Punkte sind für Theis aber nicht unbedingt der Maßstab. Der Weltmeister macht die Drecksarbeit unter beiden Körben, er macht sie nach eigener Auskunft gerne. Theis ist ein absoluter Teamplayer und wird seinen Teil dazu beitragen, dass Stars wie Zion Williamson, Brandon Ingram und Dejounte Murray bei den Pelicans glänzen können.

Anzeige

Franz Wagner (Orlando Magic) Im Gegensatz zu Tristan da Silva muss sich Franz Wagner in Orlando nicht mehr beweisen. Er ist ein Superstar, mit einem entsprechenden Vertrag ausgestattet. Der Sieg gegen die 76ers war die Generalprobe für Orlando vor der anstehenden Saison, Wagner sorgte gemeinsam mit Jalen Suggs für das Highlight, als der Small Forward einen Alley-Oop-Pass von Suggs über das ganze Spielfeld fing und per Layup verwandelte. Der 23-Jährige stand 24 Minuten auf dem Spielfeld, er sammelte sechs Punkte und einen Rebound. Die Magic wollen in der kommenden Saison ein Wörtchen mitreden, Franz Wagner wird dabei zweifellos eine große Rolle spielen.

NBA: Touchdown-Pass auf Franz Wagner gegen 76ers!

Anzeige

Anzeige