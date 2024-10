Bei seinem Heimdebüt in der Nacht von Freitag auf Samstag deutscher Zeit trug er in elf Spielminuten sechs Punkte, vier Rebounds und einen Assist zum 114:99-Sieg der Magic gegen die Philadelphia 76ers bei. Da Silva weiß genau, worauf es für ihn in den nächsten Wochen und Monaten ankommen wird. "Ich konzentriere mich in erster Linie auf meine Verteidigung. Dabei will ich Eindruck hinterlassen. Ich muss meine offenen Würfe treffen und die richtigen Entscheidungen treffen", erklärte er.

Der 23-Jährige war der Top-Pick der Magic im diesjährigen Draft . An 18. Stelle wurde er nach Orlando gewählt, wo der Münchner die deutsche Community mit den Wagner-Brüdern vervollständigt. Für den Small Forward wird es in seiner Rookie-Saison vor allem darum gehen, den Sprung vom College- zum NBA-Spieler zu schaffen. Die Eindrücke aus der Preseason lassen darauf hoffen, dass dies da Silva gelingen könnte.

Der Point Guard ist gerade erst 31 Jahre alt geworden, aber steht vor seiner zwölften Saison in der NBA. In der Preseason hatte der Weltmeister Aufs und Abs, zum Auftakt überzeugte er bei der 106:115-Niederlage der Nets gegen die L.A. Clippers. In 17 Minuten Spielzeit sammelte Schröder als Starter zehn Punkte, fünf Assists und zwei Steals. In der zweiten Hälfte durfte der Point Guard dann zuschauen.

Schröders Kumpel Daniel Theis spielt seit 2017 in der NBA. Die Pelicans sind bereits die sechste Franchise, bei der der Center unter Vertrag steht. Das Debüt in „The Big Easy” ist Theis gelungen, im ersten Preseason-Spiel gegen die Orlando Magic steuerte er als Starter 13 Punkte zum 106:104-Sieg bei.

Im Gegensatz zu Tristan da Silva muss sich Franz Wagner in Orlando nicht mehr beweisen. Er ist ein Superstar, mit einem entsprechenden Vertrag ausgestattet. Der Sieg gegen die 76ers war die Generalprobe für Orlando vor der anstehenden Saison, Wagner sorgte gemeinsam mit Jalen Suggs für das Highlight, als der Small Forward einen Alley-Oop-Pass von Suggs über das ganze Spielfeld fing und per Layup verwandelte.

Ein Problem ist das nicht, Head Coach Jamahl Mosley weiß auch so, was er an Moritz Wagner hat. Gemeinsam werden die Wagner-Brüder außerdem eine Mentoren-Rolle für Tristan da Silva einnehmen.

In der Preseason sammelte er gegen die New Orleans Pelicans 16 Minuten Einsatzzeit und warf dabei neun Punkte. Gegen die San Antonio Spurs stand er 13 Minuten auf dem Parkett (3 Punkte), die wenigste Spielzeit (neun Minuten) erhielt "Moe" bei der Generalprobe gegen die 76ers.

Während Franz Wagner Starter ist, hatte sein Bruder Moritz in der vergangenen Saison oft genug eine andere Rolle. Der Berliner kam von der Bank, er war häufig der Funke, der das Spiel der Magic neu anzündete. In der nun anstehenden Spielzeit wird der 27-jährige Weltmeister diese Rolle wieder übernehmen.

Ariel Hukporti (New York Knicks)

Für keinen der Deutschen war diese Preseason wohl so wichtig wie für den Big Man der New York Knicks. Als Zweitrundenpick muss der ehemalige Ludwigsburg-Profi um einen Kaderplatz und seinen NBA-Traum kämpfen. Gemessen daran, dass die meisten Experten ihn wohl eher im G-League Team gesehen haben, hat er die Erwartungen übertroffen.

In drei Preseason-Spielen mit den Knicks kam Hukporti auf durchschnittlich 5,0 Punkte und 3,7 Rebounds in rund 14 Minuten pro Spiel. Dem Deutschen könnte der Blockbuster-Trade der Offseason in die Karten spielen: Mit Karl-Anthony Towns verpflichtete New York einen der besten Big Man der Liga. Allerdings spielt der Nummer-1-Pick von 2015 am liebsten an der Dreierlinie, dort drückt er entweder ab oder zieht auch oft zum Korb.

Hukporti ist der Gegenentwurf dazu: Er nutzt seine Größe und Physis, um sich unter dem Korb Platz zu verschaffen und dort anzugreifen. Somit könnte er für Head Coach Tom Thibodeau eine Alternative darstellen, mit der die Gegner nicht unbedingt rechnen.

Aktuell besitzt Hukporti in New York einen Two-Way-Contract. Das bedeutet, dass er hauptsächlich in der Zweitvertretung in der G-League aufläuft, für eine begrenzte Anzahl an Spielen aber auch ins NBA-Team "hochgezogen" werden kann. Seine Chancen auf Einsatzzeiten dürfte er mit seiner Preseason erhöht haben.