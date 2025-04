NBA-Star Joel Embiid fällt noch länger aus - Verletzungsschock für Philadelphia 76ers

In sechs Wochen soll der Zustand des 76ers-Center neu gecheckt werden, um die genaue weitere Ausfallzeit zu bestimmen, so berichtet "ESPN". Embiid soll sich vollends davon erholen und die Reha nicht zu früh abschließen, damit die Verletzung komplett abklingen kann.

In den vergangenen Wochen evaluierte das Team zusammen mit Embiid das weitere Vorgehen. Die Entscheidung: eine arthroskopische Operation am Knie.

Die Philadelphia 76ers in Verletzungsnot! Superstar Joel Embiid muss operiert werden und steht dem Team lange nicht zur Verfügung.

Das Wichtigste zur NBA in Kürze

NBA-Star Joel Embiid wird operiert

"Aktuell spiele ich nicht, wie ich vor einem Jahr gespielt habe," ließ Embiid nach seinem letzten Spiel gegen die Boston Celtics im Februar in seine Gefühlswelt blicken. Damals verlor Philadelphia 104:124.

Embiid weiter: "Es nervt, ich muss das Problem endlich beheben. Und danach bin auf meinem alten Level. Es ist schwer, Vertrauen zu haben, wenn man nicht man selbst ist."

Im Schnitt kommt der Center in dieser Saison auf 23,8 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,5 Assists in 19 Spielen. Zahlen, die zeigen, dass Embiid nicht auf dem gewohnten Niveau spielt. Im Jahr 2023 wurde er noch der MVP der Liga.

Die 76ers haben an sich eine schwierige Saison. Auch Paul George fällt bis zum Ende der Saison aus. Rookie Jared McCain zog sich im Dezember einen Meniskusriss zu. Die jüngsten neun Spiele hat das Team allesamt verloren. Mit den Playoffs hat man schon länger nichts zu tun.

Am Sonntag zeigen wir ab 00:50 Uhr die Minnesota Timberwolves at Philadelphia 76ers live auf ProSiebenMAXX, Joyn und in der ran-App.