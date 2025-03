NBA: Pleite für starken Schröder - Hartenstein siegt weiter

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat in der NBA seine bislang beste Leistung im Trikot der Detroit Pistons abgeliefert - im zwölften Spiel seit seinem Wechsel aber die zweite Niederlage hinnehmen müssen.

Das Wichtigste in Kürze

Bei den Clippers überragte der ehemalige MVP Harden mit 50 Punkten. Schröder und die Pistons bleiben trotz der Niederlage als Sechster der Eastern Conference auf Play-off-Kurs, LA rangiert auf Platz acht im Westen.

Hartenstein und Oklahoma feierten derweil beim 120:103 gegen die Memphis Grizzlies den fünften Sieg in Folge und festigten ihre unangefochtene Vormachtstellung in der Western Conference. Der deutsche Center zeigte dabei die nächste überzeugende Leistung - mit zehn Punkten und starken 15 Rebounds gelang ihm in 28 Minuten ein Double Double.

Auch Hartensteins Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander war erneut nicht zu stoppen. Zwei Tage nach seiner 51-Punkte-Performance beim Sieg über die Houston Rockets gelangen dem Kanadier gegen Memphis 41 Punkte und acht Assists.

Giannis Antetokounmpo feierte mit seinen Milwaukee Bucks derweil ein 137:107 gegen die Dallas Mavericks. Zudem erreichte er als 52. Spieler in der NBA-Geschichte die Marke von 20.000 Punkten.