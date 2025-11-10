Lenny Wilkens war eine Legende des Basketballs - am Sonntag ist der frühere Star im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. "Lenny Wilkens repräsentierte das Beste der NBA – als Hall-of-Fame-Spieler, Hall-of-Fame-Trainer und einer der angesehensten Botschafter des Spiels", würdigte NBA-Commissioner Adam Silver den ehemalige Point Guard.

Wilkens habe "das Leben unzähliger junger Menschen sowie Generationen von Spielern und Trainern beeinflusst, die Lenny nicht nur als großartigen Teamkollegen oder Trainer betrachteten, sondern auch als außergewöhnlichen Mentor, der mit Integrität und wahrer Klasse führte", betonte Silver weiter.

In seiner beeindruckenden Karriere war Wilkens neunmaliger All-Star und führte die Liga zweimal als bester Vorlagengeber an. Er wurde als einer der 75 besten Spieler und gleichzeitig als einer der 15 besten Trainer gekürt. Wilkens ist einer von nur fünf Männern, die sowohl als Spieler als auch als Trainer in die Hall of Fame aufgenommen wurden, zusammen mit John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn und Bill Russell.