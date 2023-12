7. Miami Heat (zuvor Rang 10)

Vier Siege in Folge, darunter beeindruckende Ws in Orlando, gegen Philly und bei den Warriors. Und das, obwohl sich die Heat weiterhin mit Verletzungsproblemen rumplagen. Zuletzt fehlte nun wieder Butler. Aber Miami ist tief, hat einen starken Rookie in Jaquez Jr. und trifft den Dreier am besten in der ganzen Liga (39,3%).