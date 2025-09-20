NBA - Dennis Schröder und Daniel Theis in einem Team? "Bin mit dem GM im Austausch"

Einst spielten Dennis Schröder und Daniel Theis in Braunschweig Seite an Seite Basketball, jetzt träumt der Nationalmannschaftskapitän von einer Wiedervereinigung der Welt- und Europameister.

"Es wäre geil, wenn wir es schaffen, in einem NBA-Team zu spielen", sagte Schröder der Braunschweiger Zeitung.

Theis, der im Februar nach acht NBA-Jahren zur AS Monaco gewechselt war, hatte am Rande der EM scherzhaft gesagt, er warte auf einen Anruf aus Sacramento. Dort spielt Schröder ab der neuen Saison für die Kings.

"Ich bin da dran", sagte Schröder, "ich hätte das machen sollen, bevor ich unterschrieben habe. Für mich wäre das alles, jemanden im Team zu haben, den man kennt. Dann fühlt man sich direkt wohl, es gibt nichts Besseres." Derzeit seien bei den Kaliforniern alle Kaderplätze besetzt, aber der Manager habe gesagt, "wenn sich was auftut, sagt er mir direkt Bescheid", so Schröder.

Der Point Guard schätzt "Big Man" Theis, mit dem er 2023 WM-Gold in Manila und in diesem Jahr EM-Gold in Riga geholt hatte, sehr. "Wenn ich mir eine Person aussuchen könnte, mit der ich auf dem Feld in einen Fight gehe, dann ist das Daniel", sagte Schröder: "Weil der einfach ganz genau weiß, wie ich ticke. Egal, was ich sage, egal, wie ich schreie, er weiß ganz genau, es kommt von einer guten Stelle, einfach um uns besser zu machen."

"Mit Daniel von Braunschweig aus mit 13, 14 Jahren so durchgestartet zu sein und jetzt mit 32, 33 zu sehen, was wir geschafft haben", so Schröder, "ist verrückt und bedeutet uns sehr viel."