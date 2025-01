Eine Mini-Revolution in der besten Basketball-Liga der Welt wird also immer wahrscheinlicher - die Frage ist nur, wann und wie diese aussehen wird.

Dass fast zweieinhalb Meter große Center Dreier schießen können, hat sich jedoch in den letzten Jahren erst entwickelt.

Die NBA ist aktuell in einer Quoten-Krise. Lange schon wird über Regeländerungen diskutiert. Commissioner Adam Silver ist offen, die NBA nach FIBA-Vorbild zu verändern.

Das Wichtigste in Kürze

Adam Silver will NBA reformieren

Commissioner Adam Silver gab sich zuletzt offen gegenüber kürzeren Viertel-Zeiten nach dem Vorbild von Weltbasketballverband FIBA.

"Ich bin ein Befürworter von zehnminütigen Vierteln", sagte der 62-Jährige in der "Dan Patrick Show". "Die NBA ist die einzige Liga, die das so macht. Ich weiß aber nicht, ob so viele Andere auch dieser Ansicht sind."

Laut "ESPN" dauert ein NBA-Spiel in dieser Saison im Durchschnitt 2:16 Stunden, in den vergangenen 15 Jahren lag der Wert minimal darunter bei 2:15 Stunden.

Bei Silvers Gedanken soll es nicht primär um die Fans in der Halle gehen, sondern vor allem um die Fans am Fernsehen. "Wenn wir ein NBA-Spiel auf eine Erfahrung von zwei Stunden komprimieren, dann halte ich das für eine gute Sache."

Die Dreierlinie zu verschieben, steht aktuell jedoch nicht auf der Agenda des langjährigen Commissioners: "Ich weiß nicht, ob es alle Probleme auf einmal löst, wenn wir die Dreierlinie nach hinten verschieben oder die Ecken wegnehmen", sagte er kürzlich bei "FOX".