NBA-Turnier: Wagner-Show, Curry-Magie und ein falsches Timeout entscheiden Spiele

Das In-Season-Tournament geht für die NBA in die zweite Saison. Für das Turnier werden die Teams in Fünfergruppen gelost. Gegner sind Mannschaften aus der eigenen Conference, aber nicht zwingend aus der eigenen Division.

Das Team aus Florida weist nach dem dritten Sieg in Folge nun eine Bilanz von je sechs Siegen und Niederlagen auf und belegt damit den dritten Rang in der Eastern Conference, die von den noch unbesiegten Cleveland Cavaliers (12:0) vor Meister Boston Celtics (9:3) angeführt wird.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA dank seiner Saisonbestleistung von 32 Punkten zum sechsten Sieg in dieser Spielzeit geführt.

Miami Heat 121:123 Detroit Pistons

Was für ein Krimi! Erst in der Overtime zwingen die Detroit Pistons die Miami Heat in die Knie. Die Gäste unterliegen 121:123.

Und das Spiel wurde durch ein illegales Timeout entschieden. Tyler Herro brachte Miami mit 121-119 in Führung mit 1,8 Sekunden auf der Uhr. Doch dann wollte Miami ein Timeout, obwohl sie gar keins mehr hatten. Die daraus resultierenden Foul-Würfe versank Malik Beasley mit Bravour, so wie einen Freiwurf.

Er war wie Cunningham mit 21 Punkten für Detroit zur Stelle. Herro alleine brachte für die Heat 40 Punkte auf die Tafel, allein 20 im vierten Viertel und Overtime.

Bitter: Pistons-Spieler Tim Hardaway Jr. musste nach einem Zusammenstoß im dritten Viertel in einen Rollstuhl. Das Knie von Gegenspieler Jalen Duren traf ihn am Boden liegend am Kopf. Hardaway blutete, es gab eine lange medizinische Pause, ehe er in einem Rollstuhl den Court verließ.

Miami kommt jetzt auf einen Record von 4-6, Detroit von 5.7.