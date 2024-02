Curry kam nur auf magere neun Punkte, Andrew Wiggins überzeugte hingegen mit 21 Zählern. Bei den 76ers konnte das Fehlen des am Knie verletzten Topstars Joel Embiid dieses Mal nicht kompensiert werden, auch weil Tyrese Maxey nur auf zwölf Punkte kam.

New Orleans Pelicans @ Los Angeles Clippers 117:106

Die Los Angeles Clippers haben ihre erst kürzlich eroberte Spitzenposition in der Western Conference bereits wieder verloren. Die Clippers verloren zu Hause gegen die New Orleans Pelicans mit 106:117, es war die erst zweite Niederlage in den vergangenen elf Spielen für Los Angeles.

Vor allem der Start in die Partie verlief indiskutabel aus Clippers-Sicht, das erste Viertel ging mit 36:19 klar an New Orleans. Dieser Rückstand erwies sich schlussendlich als zu groß.

James Harden war mit 19 Punkten bester Spieler, während vor allem Paul George massiv enttäuschte. Er kam nur auf sieben Punkte und traf lediglich drei seiner 15 Versuche aus dem Feld. Daniel Theis durfte nur sieben Minuten mitwirken und kam dabei auf zwei Punkte.