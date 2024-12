Doch auch im unmittelbaren Umkreis des Korbes leidet die Effizienz von James' Würfen erheblich. Die Niederlage bei den Timberwolves markierte das sechste Spiel in Folge mit weniger als 45 Prozent verwandelten Shots.

0 aus 3 gegen das Team von Anthony Edwards, doch sein Dreier-Problem lässt sich noch ausweiten. Von den jüngsten 19 Würfen hinter der Linie traf James keinen einzigen (!). Einzig in seiner Rookie-Saison erlebte der "King" eine krassere Pechsträhne, verfehlte damals nacheinander 24 Dreier.

Gegen die Timberwolves erzielte James insgesamt mickrige zehn Punkte, traf nur vier seiner 16 Versuche auf den Korb. Doch was tatsächlich Sorgen macht, ist eine aktuell verhängnisvolle Dreierquote.

In der Nacht auf Dienstag kassierten die LA Lakers bei den Minnesota Timberwolves eine herbe 80:109-Klatsche , doch das sollte nicht das bestimmende Thema des Abends sein. Stattdessen wurde NBA-Ikone LeBron James mit seiner aktuell bedenklichen Wurfkrise konfrontiert. Antworten hatte der Small Forward keine.

Bei den Los Angeles Lakers läuft es nicht, aber bei Superstar LeBron James noch deutlich schlechter. Zuletzt hegte sogar Coach JJ Redick Zweifel an seinem Nutzen für das Team.

LeBron-Krise: Coach JJ Redick stellt Sinnfrage

Trotz seiner mittlerweile 39 Jahre verkündete der NBA-Superstar vor der Saison, alle 82 Spiele der NBA-Saison absolvieren zu wollen. Wäre es nicht einer der GOAT-Anwärter gewesen, der diese doch arrogante Aussage traf, hätte die amerikanische Presse sie als Anlass für reichhaltige Diskussionen genommen. Doch es war schließlich LeBron James, niemand stellte das 82er-Projekt in Frage.

Das sieht in seiner aktuellen Formkrise anders aus. Sogar "Mind the Gap"-Podcast-Kumpel und inzwischen Lakers-Coach JJ Redick stellte das Vorhaben nach dem Horror-Auftritt seines Schützlings in Frage.

"Ich weiß nicht, ob das in seinem und unserem besten Interesse ist", so der langjährige Lakers- und Magic-Star. Und selbst der sonst so selbstbewusste King wusste eine Nachfrage nicht wirklich zu beantworten: "Das ist mein Ziel, aber wir werden sehen. Das ist etwas, worüber ich gerade nicht sprechen möchte. (...) Ich bin offensiv derzeit einfach nicht gut."