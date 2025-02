NBA: Zoff mit Ex-Teamkollege? Kevin Durant erklärt Warriors-Absage

Warum wollte NBA-Superstar Kevin Durant nicht zu den Golden State Warriors? In einem Podcast bezieht er Stellung.

Anfang Februar stand in der NBA die Trade-Deadline auf dem Programm. Kurz vorher gab es wiederholt Gerüchte, dass Phoenix-Suns-Superstar Kevin Durant erneut vor einem Wechsel zu den Golden State Warriors steht. Zustande kam ein Trade aber nicht, stattdessen holten die Dubs Jimmy Butler von den Miami Heat.

Sonntag, 2. März, 2:15 Uhr: Milwaukee Bucks at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Milwaukee Bucks at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 2. März, 18:35 Uhr: Denver Nuggets at Boston Celtics live auf ProSieben MAXX, Denver Nuggets at Boston Celtics live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Nun hat sich Durant im Podcast "The Draymond Green Show with Baron Davis" geäußert und erklärt, warum von seiner Seite aus kein Interesse an einem Wechsel bestand.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gerade eine solch große Veränderung brauche. Es hat für mich einfach keinen Sinn ergeben", sagte der Sportler.

Berichte, wonach Durant nicht hatte zu den Warriors zurückkehren wollen, weil er zu Ex-Teamkollege Draymond Green ein schlechtes Verhältnis habe, kommentierte er spöttisch. "Du willst nur nicht mehr mit Draymond spielen", äffte der 36-Jährige seine Kritiker nach.