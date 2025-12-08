NBA: Nach großem Verletzungsschreck - Aufatmen bei Orlando Magic-Star Franz Wagner

Aufatmen für alle deutschen NBA-Fans: Franz Wagner hat es verletzungstechnisch wohl doch nicht so schlimm getroffen, wie erwartet.

Der deutsche Basketballstar Franz Wagner ist nach seiner Schrecksekunde glimpflich davongekommen.

Wie sein Klub Orlando Magic am Montag bekannt gab, zog sich der Welt-und Europameister am Sonntag bei der 100:106-Niederlage bei den New York Knicks eine schwere Verstauchung des linken Knöchels zu.

Zur Ausfalldauer machte das NBA-Team keine genauen Angaben, laut "ESPN" müsse er aber lediglich "zwischen zwei bis vier Wochen" pausieren.

Wagner war am Sonntag 4:43 Minuten vor Ende des ersten Viertels beim Versuch, einen hohen Pass zu fangen, von seinem deutschen Gegenspieler Ariel Hukporti gefoult worden – und unglücklich auf dem Boden gelandet.

Mit schmerzerfülltem Gesicht hielt er sich das Knie und wand sich auf dem Court. Doch die schlimmsten Befürchtungen, wie einen möglichen Kreuzbandriss, bestätigte die MRT-Untersuchung in Florida nun nicht.