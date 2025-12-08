Basketball
NBA: Nach großem Verletzungsschreck - Aufatmen bei Orlando Magic-Star Franz Wagner
08.12.2025
- 21:18 Uhr
- SID
Aufatmen für alle deutschen NBA-Fans: Franz Wagner hat es verletzungstechnisch wohl doch nicht so schlimm getroffen, wie erwartet.
Der deutsche Basketballstar Franz Wagner ist nach seiner Schrecksekunde glimpflich davongekommen.
Wie sein Klub Orlando Magic am Montag bekannt gab, zog sich der Welt-und Europameister am Sonntag bei der 100:106-Niederlage bei den New York Knicks eine schwere Verstauchung des linken Knöchels zu.
Zur Ausfalldauer machte das NBA-Team keine genauen Angaben, laut "ESPN" müsse er aber lediglich "zwischen zwei bis vier Wochen" pausieren.
Wagner war am Sonntag 4:43 Minuten vor Ende des ersten Viertels beim Versuch, einen hohen Pass zu fangen, von seinem deutschen Gegenspieler Ariel Hukporti gefoult worden – und unglücklich auf dem Boden gelandet.
Mit schmerzerfülltem Gesicht hielt er sich das Knie und wand sich auf dem Court. Doch die schlimmsten Befürchtungen, wie einen möglichen Kreuzbandriss, bestätigte die MRT-Untersuchung in Florida nun nicht.
NBA: Starke Saison bisher von Franz Wagner
Damit muss Wagner wohl auch nicht auf sein "Heimspiel" am 15. Januar verzichten, wenn Orlando in Berlin auf die Memphis Grizzlies trifft.
In der vergangenen Saison war Wagner wochenlang wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgefallen. Wagners Bruder Moritz, ebenfalls Profi in Orlando, hatte sich vor gut einem Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und folglich die diesjährige EM verpasst. Nun drängt der 28-Jährige auf sein Comeback.
Im ersten Jahr seines neuen 224-Millionen-Dollar-Vertrags spielte Franz Wagner bislang stark auf.
Besonders in Abwesenheit des bis kürzlich verletzten Co-Stars Paolo Banchero trug Wagner die Offensive, sodass Orlando nach schwachem Saisonstart wieder in die Play-off-Ränge vorstieß. Wegen eines Nasenbeinbruchs spielte der Deutsche zuletzt mit einer Maske.
