- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball

NBA: Nach großem Verletzungsschreck - Aufatmen bei Orlando Magic-Star Franz Wagner

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 21:18 Uhr
  • SID

Aufatmen für alle deutschen NBA-Fans: Franz Wagner hat es verletzungstechnisch wohl doch nicht so schlimm getroffen, wie erwartet.

Der deutsche Basketballstar Franz Wagner ist nach seiner Schrecksekunde glimpflich davongekommen.

Wie sein Klub Orlando Magic am Montag bekannt gab, zog sich der Welt-und Europameister am Sonntag bei der 100:106-Niederlage bei den New York Knicks eine schwere Verstauchung des linken Knöchels zu.

Zur Ausfalldauer machte das NBA-Team keine genauen Angaben, laut "ESPN" müsse er aber lediglich "zwischen zwei bis vier Wochen" pausieren.

Wagner war am Sonntag 4:43 Minuten vor Ende des ersten Viertels beim Versuch, einen hohen Pass zu fangen, von seinem deutschen Gegenspieler Ariel Hukporti gefoult worden – und unglücklich auf dem Boden gelandet.

Mit schmerzerfülltem Gesicht hielt er sich das Knie und wand sich auf dem Court. Doch die schlimmsten Befürchtungen, wie einen möglichen Kreuzbandriss, bestätigte die MRT-Untersuchung in Florida nun nicht.

- Anzeige -
- Anzeige -

NBA: Starke Saison bisher von Franz Wagner

Damit muss Wagner wohl auch nicht auf sein "Heimspiel" am 15. Januar verzichten, wenn Orlando in Berlin auf die Memphis Grizzlies trifft.

In der vergangenen Saison war Wagner wochenlang wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgefallen. Wagners Bruder Moritz, ebenfalls Profi in Orlando, hatte sich vor gut einem Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und folglich die diesjährige EM verpasst. Nun drängt der 28-Jährige auf sein Comeback.

Im ersten Jahr seines neuen 224-Millionen-Dollar-Vertrags spielte Franz Wagner bislang stark auf.

Besonders in Abwesenheit des bis kürzlich verletzten Co-Stars Paolo Banchero trug Wagner die Offensive, sodass Orlando nach schwachem Saisonstart wieder in die Play-off-Ränge vorstieß. Wegen eines Nasenbeinbruchs spielte der Deutsche zuletzt mit einer Maske.

Auch interessant: NBA: Luka Doncic und LeBron James überragen - Oklahoma City Thunder siegt weiter

- Anzeige -
News und Videos
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 08.12.2025
  • 16:32 Uhr
Frust bei Franz Wagner
News

Schwer verletzt? Große Sorge um Franz Wagner

  • 08.12.2025
  • 15:55 Uhr
2250554175
News

Franz Wagner verletzt – Magic-Star droht lange Pause

  • 08.12.2025
  • 13:12 Uhr
LeBron James dreht in der Crunchtime auf
News

Doncic und James überragen bei Lakers-Erfolg - OKC siegt weiter

  • 08.12.2025
  • 08:58 Uhr
Verletzt: Franz Wagner
News

Verletzt aus dem Spiel: Große Sorgen um Franz Wagner

  • 07.12.2025
  • 20:42 Uhr
2246276403
News

Oklahoma City Thunder: Das beste NBA-Team aller Zeiten?

  • 07.12.2025
  • 18:02 Uhr
imago images 1067007639
News

Ohne Dennis Schröder: Sacramento Kings stoppen Negativ-Serie

  • 07.12.2025
  • 13:49 Uhr
2246437103
News

Wagner führt Orlando zurück in die Erfolgsspur

  • 06.12.2025
  • 08:24 Uhr
Detroit Pistons v Milwaukee Bucks
News

NBA-Knall: Giannis wohl vor Flucht aus Milwaukee

  • 05.12.2025
  • 10:00 Uhr
Hachimura versenkt den entscheidenden Dreier
News

NBA: Lakers gewinnen dank Hachimura - Irre James-Serie reißt

  • 05.12.2025
  • 06:56 Uhr