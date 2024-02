"Jacque hat diese Organisation in den letzten acht Jahren mit beispielhaftem Charakter und Klasse repräsentiert. Die konsequente positive Einstellung und die Leidenschaft, die er täglich in unser Team einbrachte, werden den Spielern und Mitarbeitern, mit denen er während seiner Amtszeit zu tun hatte, in Erinnerung bleiben. Wir danken Jacque für alles, was er für die Nets und den Stadtbezirk Brooklyn getan hat, und wünschen ihm, Laura und ihrer Familie nur das Beste für die Zukunft", heißt es in der Meldung weiter.