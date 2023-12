Nikola Jokic brilliert für Denver Nuggets: Rekord nach perfektem Spiel

Anzeige

Nikola Jokic stellt in der NBA einen beeindruckenden Triple-Double-Rekord ein - mit 100 Prozent Trefferquote.

Er hört einfach nicht auf zu dominieren! Finals-MVP Nikola Jokic legt beim 142:105-Sieg der Denver Nuggets gegen die Memphis Grizzlies erneut ein Triple-Double (26 Punkte/14 Rebounds/10 Assists) auf - das 116. in der Regular Season. (Platz vier in dieser Kategorie in der Historie der NBA).

Doch das ist bei seiner Frequenz wahrlich keine News mehr. Dass der Serbe dabei eine Wurfquote von sagenhaftem 100 Prozent hat, schon eher. Zehn von zehn Treffer für zwei Punkte, ein Treffer für drei Punkte und drei Treffer von der Freiwurflinie stehen am Ende für den Joker.

Damit stellt der Center zum dritten Mal in seiner Karriere ein perfektes Triple-Double auf und holt damit Wilt Chamberlain in dieser Kategorie ein, der bisher diesen Rekord alleine inne hatte.

Jokic selbst äußerte sich gewohnt unaufgeregt: "Es ist ein Spiel - treffen oder nicht treffen. Manchmal triffst du, manchmal nicht. Heute habe ich alles getroffen. Solche Nächte hat man nicht oft."