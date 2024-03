Nur Luka Magic reicht nicht! Was fehlt den Dallas Mavs zum Spitzenteam?

Dann straften die Mavericks – in mittlerweile berüchtigter Manier – alle Befürworter und Optimisten direkt wieder Lügen, als sie innerhalb von zehn Tagen fünf von sechs Partien verloren (darunter gleich zwei "Rick Carlisle Rache-Pleiten" gegen Indiana) und sechs Mal in Folge mindestens 120 Punkte kassierten.

Die Entscheidung des Front Office um Nico Harrison, die Zukunft in Form von Picks für die Gegenwart in Form von höheren Meisterschaftschancen zu opfern, schien früh Früchte abzuwerfen.

Luka Doncic stellte einen Rekord nach dem anderen auf – und wenn eine Rekordserie riss, wie die für die meisten 30-Punkte Triple Doubles in Folge (sechs) und die meisten 35-Punkte Triple Doubles in Folge (fünf), war er nahtlos bereits wieder mittendrin in einem neuen, historischen Lauf.

Die Dallas Mavericks sahen unschlagbar aus: Sieben Siege in Folge, darunter Top-Teams wie die Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns und die New York Knicks, katapultierten das Ex-Team von Dirk Nowitzki die Western Conference Tabelle hinauf. Damit kamen die Texaner gleichzeitig auch als möglicher, ernstzunehmender Titelaspirant ins Gespräch.

Die Mavericks verfügen über einen der besten Spieler der Welt, einen spektakulären All-NBA Partner im Backcourt, und mehr Tiefe als jemals zuvor in der Doncic-Ära. Dennoch scheint es nicht zu reichen, um ganz oben mitzuspielen. Selbst die Playoff-Teilnahme bleibt in Gefahr. Wo liegen die Probleme in Dallas?

Es sind diese wilden Schwankungen, die selbst ein brillianter MVP-Mitfavorit und ein rekalibrierter Kader nicht überdecken können. Und die intern wie extern mittlerweile ermüdende Frage wieder in den Fokus gerückt haben: Kann Dallas so vom Titel träumen? Wie gut ist ein Team um Luka Doncic wirklich? Sind die Mavs dem Titel näher gekommen – oder drehen sich alle Bemühungen fortwährend im Kreis?

Sucht man also nach Merkmalen eines wahren Titelanwärters, muss die mangelnde Leistungskonstanz angeprangert werden. Echte Top-Teams, legitime Contender, finden nach jedem Mini-Durchhänger viel schneller wieder zu sich und oszillieren nicht so drastisch in ihren Performances. Sowohl Boston als auch Denver, und mit Abstrichen auch die anderen Mitfavoriten Oklahoma City, L.A. Clippers oder Minnesota, stehen viel schneller wieder auf den Beinen, leisten sich kaum oder gar keine tage- oder sogar wochenlangen Einbrüche.

Blickt man auf den Spielplan in dieser Saison, springt eine Sache deutlicher ins Auge als Doncics irrsinniger Scoring-Schnitt (34,3 PPG): Dallas alterniert positive und negative Serien wie ein Metronom, und das schon seit Oktober. Einem 8-2 Start folgte ein 3-6 Loch. Nach 4-0 Siegen kam direkt ein 1-4 Run. Und so immer weiter: Nach 6-3 wieder 4-8, dann der berühmte 7-0 Lauf, gefolgt vom peinlichen 1-5 Rückschritt gegen die East Coast Teams. Nach zuletzt wieder vier Siegen in Folge fehlte ein (zum Glück nur leicht am Oberschenkel lädierter) Doncic gegen Oklahoma City, als es eine knappe 119:126 Niederlage setzte.

Dallas hat zum ersten Mal in der Luka-Ära so viel wie nur möglich all jener Zutaten angehäuft, die der Superstar um sich braucht, um Erfolg zu haben: Defender, Rim Running Bigs (die über Ringniveau verwandeln), Shooter und Two-Way Wings. Was Dallas jedoch an Quantität bietet, fehlt in der Spitze: bei keinem anderen Team mit Titelambitionen ist der Talentabfall zwischen den zwei besten Akteuren und dem Rest der Mannschaft so gewaltig.

Sicherlich spielt auch die endlose Rotations-Frickelei von Kidd eine Rolle. 33 verschiedene Startformationen hat Dallas in dieser Saison aufs Parkett gestellt, mehr als jedes andere Team ligaweit. Zum Vergleich: Boston (17), Milwaukee (14), L.A. Clippers (13), Denver (11), Minnesota (9) und OKC (7) wirken weitaus gefestigter, weil Veränderungen nicht in jedem zweiten Spiel passieren.

In der Theorie will Dallas seine Gegner allabendlich vom Parkett ballern. Das ist legitim, wenn der beste Guard und Scorer der Liga, der gleichzeitig zu den besten Vorbereitern der Welt zählt, deine Nummer eins ist... flankiert vom wohl besten Dribbler aller Zeiten, der nach Belieben in jede Nahtstelle kommt und 20-25 Punkte im Schlaf erzielt. Die Mavs sind das sechsbeste Team der NBA beim Offensiv-Rating, seit den Februar-Trades sogar das drittbeste. Wenn die Offense kocht, kann kaum jemand mit den Mavs mithalten.

Leider wird Basketball an zwei Enden gespielt, und am hinteren ist das Gezeigte weiterhin besorgniserregend bis peinlich! Dallas rangiert beim Defensiv-Rating auf Rang 22 über die volle Saison; seit der Trade Deadline verteidigen nur die abschenkenden Utah Jazz schlechter. Auch das liegt, allen voran, am Personal. Ergo auch – oder vor allem – an Doncic und Irving. Der eine (Irving) ist viel zu klein, um sich überhaupt richtig bemerkbar zu machen. Der andere (Doncic) lässt sich wie immer treiben und scheint all seine Kräfte für den Angriff zu konservieren (kein großes Wunder bei ligaführender Usage Rate von mehr als 36%).



Wenngleich Dallas versucht, schematisch zu entlasten, indem beide häufig bei den Shootern in den Ecken geparkt werden, packen smarte Teams beide immer wieder in die zentrale Blocken-und-Abrollen-Action – und nehmen Dallas dort komplett auseinander. Es hilft auch nicht, dass Kidd auf Drop-Defense seiner Bigs besteht. Das funktioniert vielleicht, wenn dein Turm in der Mitte Rudy Gobert, Victor Wembanyama oder Anthony Davis heißt; Dallas verfügt über genau null dieses defensiven Archetypus. Ergo fängt sich Kidds Truppe auch die meisten Punkte der Liga aus diesem Play. Da muss vor Mitte April noch etwas passieren.

Offensiv ist Doncic über alle Zweifel erhaben; er wird vermutlich zum fünften Mal im All-NBA First Team landen. Sein Status als Top-Fünf Spieler ist unangefochten, er alleine lässt Dallas überhaupt von Titeln träumen. Aber solange er seinen Einsatz und Arbeitsaufwand in der Abwehr nicht erhöht, wird er weiterhin gnadenlos attackiert werden – vor allem in der Crunchtime. Das erging vor ihm auch Steph Curry und Nikola Jokic so, die ihr Niveau hinten über die Jahre drastisch anhoben und erst dann mit ihren Teams den entscheidenden Schritt zum Champion machten.