Die Phoenix Suns spielen gegen die Los Angeles Lakers und Superstar LeBron James ein spektakuläres erstes Viertel und geben ihren Vorsprung trotz Aufholjagd nicht mehr her.

Im Duell der Playoff-Anwärter haben sich Phoenix Suns am Sonntagabend deutscher Zeit in einer spektakulären Partie mit 123:113 gegen die Los Angeles Lakers durchgesetzt und den achten Heimsieg in Folge gefeiert.

Die Suns verbesserten dadurch ihre Bilanz auf 34-24, die Lakers stehen bei 31-28.

Trotz 28 Punkten, 12 Assists und 7 Rebounds von Superstar LeBron James hatten die Lakers das Nachsehen, bei den Suns brachte es Kevin Durant 22 Punkte, 7 Assists und 5 Rebounds. Starke Zahlen hatte bei den Suns Jusuf Nurkic mit 18 Punkten und 22 Rebounds vorzuweisen.

Keinen guten Start erwischte bei den Lakers Anthony Davis (22 Punkte), der erst gegen Ende der Partie zu seiner Normalform fand.

Beide Teams zeigten sich aus dem Feld und von der Dreierlinie treffsicher, offenbarten aber Schwierigkeiten in der Defensive.