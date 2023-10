Anzeige

Die NBA hat ein neues Zuhause in Deutschland. ProSieben MAXX zeigt ab diesem Wochenende jeden Sonntag ein Spiel live.

Spitzensport in der Prime Time am Sonntag: Ab diesem Wochenende zeigt ProSieben MAXX jeden Sonntag die NBA, die beste Basketball-Liga der Welt.

Am Sonntag, 29. Oktober, überträgt ProSieben MAXX zur besten Sendezeit ab 20:30 Uhr das Duell zwischen dem amtierenden NBA-Champion Denver Nuggets und Oklahoma City Thunder live. Aus dem "ran NBA"-Studio melden sich Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Alex Vogel und Bundesliga-Rekordspieler Alex King als Experte.

Die Ouvertüre gibt es einen Tag vorher: Die New York Knicks mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein treffen am Samstag, 28. Oktober, auf die New Orleans Pelicans. Das "ran NBA"-Team mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Alexander Schlüter und Ex-Nationalspielerin Ireti Amojo als Expertin berichtet ab 23:45 Uhr live.

Die Sendung "jump ran" ist zurück. Der Klassiker aus den 1990er-Jahren feiert sein Comeback. Das NBA-Magazin läuft künftig immer sonntags direkt vor den Live-Übertragungender Spiele – diesen Sonntag um 20:00 Uhr.

Zuvor, um 19:10 Uhr, zeigt ProSieben MAXX den vierten Teil der zehnteiligen Dokumentation "The Last Dance" über Michael Jordan – einem der besten Basketballspieler aller Zeiten.