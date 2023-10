Marion : Die Reise war wirklich etwas Besonderes. Der verrückte Teil war die Preseason. Mein Cousin und ich haben uns in der Saisonvorbereitung den Kader angeschaut und er hat gesagt: "Wenn jeder von euch seinen Job macht, werdet ihr dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen." Das sagte er noch vor dem ersten Preseason-Spiel. Als wir in Orlando spielten, bekam Jason Terry das Tattoo mit der Meisterschaftstrophäe. Als dann die Saison begann, sind wir langsam ins Rollen gekommen. Es war ein Auf und Ab, wir hatten ein paar Verletzungen. Aber die meiste Zeit sind wir ruhig und auf Kurs geblieben. Wir haben ein paar Spieler dazu geholt, einige haben uns wirklich weitergeholfen. Als wir damals in die Playoffs starteten, waren wir voll fokussiert. Wir haben uns einfach gegenseitig auf ein neues Niveau gehoben. Wir haben uns alle gesteigert und wir hatten das Gefühl, dass uns niemand besiegen kann. Jeder hat seine Rolle gespielt und wir waren in der Lage, es in Gang zu bringen und einfach die Schleusen zu öffnen. Wir haben einfach losgelegt und nicht mehr zurückgeschaut.

ran : Man hat das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren immer mehr europäische Spieler in die NBA kommen. Woran liegt das?

Shawn Marion über die WM: "Es ist verrückt"

ran: Haben Sie die Weltmeisterschaft gesehen? Was halten Sie von der deutschen Mannschaft?

Marion: Ich denke, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, um etwas Besonderes zu erreichen. Jedes Team, das mindestens fünf oder sechs NBA-Spieler in seinen Reihen hat, hat normalerweise eine Chance, Gold zu gewinnen. Das liegt daran, dass der Sport jetzt so viel größer ist, als es früher war. Deutschland, Frankreich, Kanada, alle hatten mindestens fünf oder sechs NBA-Spieler. Damals, als das Dream Team aufkam, gab es vielleicht ein paar europäische NBA-Spieler. Jetzt gibt es zig Spieler in der NBA aus Europa. Es ist verrückt.

ran: Maxi Kleber ist ein wichtiger Spieler bei den Dallas Mavericks. Was können Sie über ihn sagen?

Marion: Ich habe ihn wachsen sehen. Ich glaube, er wird in diesem Jahr den Durchbruch schaffen. Er hatte ein großartiges vergangenes Jahr. Aber ich glaube, er kann dieses Jahr nochmal ein neues Level erreichen. Ich denke, er hat die Möglichkeit, in dieser Saison eine große Rolle in diesem Team zu spielen. Ich habe zuletzt gesehen, wie er im Training gedribbelt hat. Das hat er sonst nie getan. Das muss der nächste Schritt in seinem Spiel sein. Er muss nach Möglichkeiten suchen, zum Korb zu ziehen, den Kontakt zu provozieren und den Korb dann auch zu machen. Oder auch seine Teamkollegen dann in Szene zu setzen.