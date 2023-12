Anzeige Ungewohnte Rolle für Dennis Schröder. Beim Sieg seiner Toronto Raptors gegen die Washington Wizards fand sich der Nationalmannschaftskapitän nur auf der Bank wieder. Ein Fingerzeig für die Zukunft? Von Chris Lugert In der laufenden NBA-Saison war Dennis Schröder stets ein Fixpunkt in der Startformation der Toronto Raptors. Angetrieben von seinen Gala-Leistungen bei der WM im Sommer, als der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sein Team zum Titel führte, glänzte er auch in den ersten Wochen bei seinem neuen Klub. Doch nun scheint sich die Rolle des 30-Jährigen verändert zu haben. Im Auswärtsspiel bei den Washington Wizards fand sich der Point Guard erstmals in dieser Spielzeit auf der Bank wieder, Gary Trent Jr. rückte in die Starting Five. Ein Fingerzeig für die Zukunft? "Es war eine Änderung, über die wir schon länger nachgedacht haben", sagte Darko Rajakovic, Head Coach der Raptors, und lieferte die Begründung für den Wechsel gleich hinterher. "Es war eine gute Gelegenheit, Scottie Barnes den Ball häufiger zu geben und gleichzeitig konnte Dennis der zweiten Unit besser helfen", so Rajakovic. Der Plan ging auf. Schröder kam trotzdem auf neun Punkte und starke zehn Assists, die zweite Reihe funktionierte besser. Und die erste Reihe um Barnes, der Schröders Part als Ballverteiler übernahm, produzierte ebenfalls.

Anzeige

Am Ende stand ein klarer 132:102-Sieg für die Raptors. Nur zweimal zuvor in der laufenden Saison punktete Toronto besser, mit kombinierten 43 Assists des Teams wurde der Franchise-Rekord, der erst Mitte November gegen Ligaschlusslicht Detroit Pistons aufgestellt worden war, nur knapp verpasst. Frei nach dem Motto "never change a running system" könnte Schröder fortan häufiger mit der Bankrolle vorliebnehmen müssen, womöglich auch in den kommenden beiden Spielen bei den Boston Celtics am Freitagabend (Ortszeit) sowie am Samstag im zweiten Duell auswärts gegen die Detroit Pistons (ab 23:50 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn und in der ran-App).