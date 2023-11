Toronto Raptors fügen Dallas Mavericks erste Heimniederlage zu, LA Lakers gehen baden

Anzeige

Die Dallas Mavericks haben erstmals in dieser Saison in eigener Halle verloren. Gegen die Toronto Raptors und Dennis Schröder verloren die Mavs klar. Derweil schlittern die Los Angeles Lakers tiefer in die Krise.

Von Kai Esser

Angeführt von einem starken Pascal Siakam gewannen die Toronto Raptors bei den Dallas Mavericks mit 127:116. Siakam legte mit 31 Punkten, zwölf Rebounds und fünf Assists nicht nur ein Double Double auf, sondern war auch Top-Scorer seiner Mannschaft.

Dennis Schröder verlebte einen eher ruhigen Abend. Mit 18 Punkten, zwei Rebounds, fünf Assists und nur zwei Ballverlusten kann sich aber auch sein Arbeitsnachweis sehen lassen. Die Raptors haben nun die Hälfte ihrer acht Saisonspiele gewonnen.

Bei den Mavs ging abgesehen von Luka Doncic nur wenig zusammen. Der slowenische Top-Star zeigte wieder eine Top-Leistung (31 Punkte, sieben Rebounds, acht Assists), Kyrie Irving kam auf 22 Punkte. Maximilian Kleber war wieder einsatzbereit und kam auf 15 Spielminuten (vier Punkte). Dallas steht nun bei 6-2.