NBA: Die New York Knicks und Isaiah Hartenstein bezwingen die Charlotte Hornets

Anzeige

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tag gewinnen die New York Knicks gegen die Charlotte Hornets. Isaiah Hartenstein arbeitet gut für sein Team und setzt mit einem Dunking ein Zeichen.

Die New York Knicks haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit 122:108 bei den Charlotte Hornets gewonnen. Nach dem 129:107 in New York am Sonntag gewannen die Knicks auch das zweite Spiel Duell mit den Hornets innerhalb weniger Tage.

Während die Knicks ein Anwärter auf die Playoffs sind, dürfte den Hornets eine schwere Saison bevorstehen.

Angeführt wurden die Knicks von dem starken Trio Julius Randle (23 Punkte), Jalen Brunson (20 Punkte) und Topscorer R.J. Barrett (24 Punkte).

Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein brachte es auf sechs Punkte und sechs Rebounds bei 18 Minuten für die Knicks und arbeitete gut für sein Team. Im letzten Viertel setzte er mit einen krachenden Dunking ein Statement