Dennis Schröder als Fahnenträger bei Olympia? DOSB reagiert auf ran-Interview

Der DOSB erklärt, wie die Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ausgewählt werden.

Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele ist besonders bei Dennis Schröder schon sehr groß. Denn der Kapitän der deutschen Basketballer will sich nach dem WM-Titel im vergangenen Jahr in Paris seinen nächsten Traum erfüllen.

"Es gibt nichts Größeres, als für dein eigenes Land die Fahne zu tragen", sagte der Playmaker der Brooklyn Nets im ran-Interview. Ob der große Wunsch am 26. Juli bei der Eröffnungsfeier in Erfüllung geht, steht allerdings noch in den Sternen.

In einem Tweet griff der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sein Interview mit ran auf und beantwortete ihm dabei auch die Frage, wie die Fahnenträger für die Olympischen Spiele ausgewählt werden.

"Wir wählen vor den Spielen 5 Männer und 5 Frauen aus dem Team D aus, für die die Fans und Mitglieder des Team D im Juli öffentlich abstimmen können. Der Gewinner und die Gewinnerin schwenken bei der Eröffnungsfeier gemeinsam die deutsche Fahne", heißt es bei X.